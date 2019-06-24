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防闖肉毒桿菌誤區！國際醫專家建議評析！

2019-06-24 13:50整形達人

醫療專家使用肉毒桿菌毒素來治療許多健康問題，已經有很久的時間，如面部皺紋平滑、膀胱過度活動症、肌肉痙攣、斜視、震顫及分泌過多症等，都有很好的成效。

High standard, high quality
High standard, high quality
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肉毒桿菌素注射尤其以運用在醫學美容上成長最為快速，美國MarketersMedia預測在2018年至2026年期間，全球肉毒桿菌毒素市場在美容治療應用上將有明顯增加，盈利增長率預測約7.2％，越來越多藥廠投入此戰場，肉毒桿菌素注射的價格也越來越親民，然而在一片市場的激戰，無論是專業醫師或是消費者一定要慎選防闖肉毒桿菌誤區!

台灣德瑪凱 DERMACARE韓國知名藥廠HUGEL為醫療品質把關

台灣德瑪凱股份有限公司 DERMACARE與韓國知名藥廠HUGEL於本月23日在台灣地標101大樓 86樓頂鮮宴會廳聯手舉辦肉毒桿菌素研討會，邀請了台灣專業醫師及醫療相關人士研討國際市場趨勢，韓國一直是許多台灣醫師前往學習交流醫學美容的熱門首選，此次，韓國HUGEL遠道領軍一群專業醫療人士，前來台灣交流非常難得，MR. Jihoon Sohn(Hugel CEO) 表示選在台灣指標地101，象徵著重醫療的高品質與台灣醫療專業菁英交流互相學習，也同時分享肉毒桿菌國際發展的趨勢，並提供台灣民眾正確選用肉毒桿菌的新觀念。

民眾施打肉毒桿菌素6項關鍵評估
民眾施打肉毒桿菌素6項關鍵評估
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High standard, high quality

韓國Dr. Hyoung Jin Moon表示：注射肉毒桿菌除皺在全球已是很普及的應用，在美國美容醫學已經使用超過30年以上，韓國也有20年以上的應用，而目前韓國主要追求自然型美，以全臉需求做整體性規畫和建議，以精品肉毒，打造３Ｄ美學的概念，來為每個客人量身訂做面部雕塑的療程規劃，相對的，醫生需要更為精煉的技術，產品規格要求上也需要更高更精密的品質，Letybo以High Standard，High Quality為最重要目標，畢竟安全是最基本的要素。

面對肉毒桿菌素選擇越來越多樣化，無論國內外不分國籍對於肉毒桿菌素High standard, high quality是大家一致認同追求的方向，韓國HUGEL藥廠研究肉毒桿菌素多年，認為一般會產生施打肉毒桿菌素效果不彰或太過反應，主要歸納四個重點：

注射位置不對。

注射劑量不恰當。

產品成份不純。

接受治療者未遵守施打前後的注意事項。

前2項與專業醫師技術有關，第3項須要醫療院所把關，當然最後還是須要接受治療者遵守施打前後的注事項，除了安全並且才能有好的效果呈現。

民眾施打肉毒桿菌素6項關鍵評估

台灣黃柏翰皮膚專科黃醫師表示：現在市場上運用於美容醫師的肉毒桿菌素選擇多樣化，一般醫師在選用肉毒桿菌素有幾個重要的指標，合法進口性為首要條件，High standard, high quality及藥廠的臨床數據資料也都是重要考量因素，施打肉毒桿菌素依照治療範圍大小，使用劑量會有所不同差別。醫美產業競爭激烈，不肖業者稀釋過的肉毒桿菌或水貨，導致療效不彰或引發感染，衍生術後的多重問題。在此，也提供些方向給與民眾施打肉毒桿菌素時做為評估：

須在合法的診所施打。

選擇臨床經驗豐富的合格專業醫師。

勿貪小便宜，合法進口才能保障安全。

尊重專業醫師的建議評估。

完整告知病史，明確溝通需求。

遵守並配合治療前後的注意事項。

提醒民眾施打肉毒桿菌素慎選合格診所與經驗豐富醫生，並於治療前充分專業評估及溝通，重症肌無力患者、懷孕或哺乳中的婦女、對蛋類過敏者，都不適合施打肉毒桿菌素，施打前若有所質疑也可以請醫師提供外盒許可證字號及藥物檢查，以確保民眾的安全與自保。

台灣德瑪凱 DERMACARE韓國知名藥廠HUGEL為醫療品質把關
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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。

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