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眼皮眼周零缺點 完美打造無敵女神LOOK

2019-06-02 14:12整形達人

誰都想要有中國女星迪麗熱巴那雙深邃靈動的美形電眼，眉目流轉間充分流露出女神魅力，而她的明眸大眼搭配迷人雙眼皮，是近期眾多消費者最想打造的眼型。

雙眼皮美了　卻被眉壓眼毀了？

「不過，五官不能『拆開來看』，眼睛美了，上方的眉頭、額頭也不能不顧及，就曾有人做了雙眼皮，單看眼睛術後效果不錯，但整張臉搭配起來，卻總是有些扣分，起先一直懷疑是雙眼皮手術不成功，是不是割壞了，但到診所諮詢之下，醫師用手將眉頭輕輕一提，眼睛還算有靈氣，但手一放，眉角一垂馬上形成『眉壓眼』，立刻老了很多歲。」

佳醫美人診所張至德醫師一針見血點出上半臉醫美的重點
佳醫美人診所張至德醫師一針見血點出上半臉醫美的重點
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佳醫美人診所張至德醫師一針見血點出上半臉醫美的重點，就在眼睛與額頭的搭配。「眼皮蓋住黑眼珠過多的狀況就是眼瞼下垂，又稱提眼瞼肌無力，容易讓人感覺睡眠不足、沒精神，或是造成明顯的大小眼。」

張至德醫師說，上額肌膚的老化是導致眼皮下垂的元凶，也是眼睛無神困擾的來源。「改善無神眼，拒絕老態爬上臉，關鍵在於:『眼皮』、『提眉』與『額頭緊實』三要點。」張醫師逐一仔細分析。

5D訂書針雙眼皮手術　全面打造零死角電眼

近來5D訂書針雙眼皮成為王道。所謂5D訂書針雙眼皮手術，就是指「4D縫雙眼皮手術」，搭配「提眼瞼肌」，透過整套術式打造完美眼皮，讓眼摺更流暢、自然，加上傷口小、恢復期短，很適合忙碌的上班族。透過4D雙眼皮手術四點定位，改善傳統雙眼皮手術無法修飾的眼尾線條，使雙眼皮整體線條看起來更流暢自然，宛若天生；此外，考量雙眼皮會因為年齡老化逐漸下垂，再搭配『微創提眼瞼肌』，運用特有的縫線方式，大幅改善大小眼、眼皮下垂無神、泡泡眼的困擾。

「以前的雙眼皮手術或許只顧眼睛美不美，但現在透過「5D縫雙眼皮手術」，一次解決眼周相關部位小瑕疵，不僅讓眼睛楚楚動人，眼瞼肌也能像青春少女般飛揚有神。」張至德醫師進一步分析。「有經驗的整形外科醫師，針對臉上瑕疵的改善，不會只是『各個擊破』，會考量全臉整體美學。雙眼皮與眼瞼肌顧及了之外，再搭配上額『音波拉提』，將日後眼周肌肉鬆弛的困擾率先解決，讓電眼魅力加倍、效果更持久。

Ulthera超音波拉提　鬆垮眼周救星

「眼皮鬆弛問題可分為先天與後天因素。一般年過30歲的輕熟齡女性，肌底間的膠原蛋白逐漸流失，容易出現鬆弛、下垂，加上工作時長時間接觸電腦螢幕、日常生活隨時隨地使用3C產品，都是眼周加快老化的元凶，尤其是上額與眼睛、眉毛間的距離變短，形成「眉壓眼」問題，就容易眼皮變成三層、四層，眼周還掛著一堆細紋。」

對全臉美學影深入研究的張至德醫師說，大家耳熟能詳的非侵入式Ulthera超音波拉提，其實也是打造上半臉美麗的利器。

「運用聚焦式超音波，作用於過去須以手術拉皮才能治療到的SMAS筋膜層，達到上半臉拉提、提眉緊緻的效果，再搭配雙眼皮手術，讓整體眼型及眼神更為炯炯有神。」

Ulthera超音波拉提通過美國FDA食品藥品管理局認證及台灣衛福部認證，具有臉部拉提效果，為非侵入式拉提儀器，熱源不經過表皮，因此不會對皮膚表面造成熱傷害，用於提眉、額頭等部位拉提時，安全度提升許多。

每個人的年齡、膚況、老化程度及生活作息都有差異，導致眼周老化問題不盡相同，須由經驗豐富、擅長整形、醫美等多領域的專業醫師評來執行，方能展現最佳效果、打造迪麗熱巴那雙千年一遇無敵電眼！

5D訂書針雙眼皮手術　全面打造零死角電眼　
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Ulthera超音波拉提　鬆垮眼周救星
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