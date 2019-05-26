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輕熟女不動刀年輕的祕密選擇

2019-05-26 14:44整形達人

S小姐職業是上班族，現在已經41歲的她，年輕的時候臉型就有嬰兒肥的困擾，因為當時還年輕就沒有太在意，但是隨著年紀變大了，原本緊實的臉部居然開始下垂，法令紋、木偶紋開始出現之後，本來就肉肉臉的我看起來更老態了，更重要的是本來膨潤的蘋果肌居然也往下掉了，我心想如果再這樣放任下去不管他，到時候豈不是變成大媽了....冏

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現在已經41歲的她
現在已經41歲的她
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上網看了網友對張立言整形診所口碑與張醫師發表過的文章，看到了張醫師有發表過可以一次解決我現在煩惱的適合療程，就是鈴鐺線拉提術，渴望恢復年輕的我，當下就預約張立言醫師諮詢，期待重回20歲阿～～～～

什麼是鈴鐺線拉提術？我大概分享一下～～

什麼是鈴鐺線拉提術？
什麼是鈴鐺線拉提術？
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「鈴鐺線又被稱之為『少女線』，是一條上面佈滿聚乳酸聚甘醇酸（PLGA, poly-glycolide/L-lactide）成份製成的雙向錐體的倒勾線，原理與用於傷口縫合的可吸收倒勾線雷同，縫線上佈滿倒鉤刺，會勾住傷口無須打結就能使傷口癒合，縫線會被人體吸收，傷口平整無痕。這概念用於醫美微整，可幫助臉部線條拉提，等於是將下垂的肌肉『吊起來』，抵抗地心引力的作用，無須用濺血動刀的傳統拉皮手術，也能喚回青春童顏。」

張立言醫師,鈴鐺線啦提,拉皮手術,拉皮,拉皮新技術,埋線拉提,台中拉皮推薦,整形,臉部下垂,嘴邊肉,法令紋

鈴噹線是眾多拉提線材中，少數同時擁有美國FDA歐盟CE認証，且其獨特的創新設計，在原本縫線上附有許多圓錐造型的倒鉤，不但能強化拉提力量，這些錐狀倒鉤還是可吸收，且並能刺激皮下組織再生的聚乳酸材質所製作的，如此一來這些鈴噹造形的倒勾，在植入皮下時，不但更能將下垂的組織立刻提起，並牢牢抓住同時固定塑形。術後恢復期約1~2星期，效果可維持3~5年。PLLA乳酸聚合物圓錐體約7-10個月會被吸收，但線材的線結可以長時間留存在皮膚裡，持續將皮膚做拉提固定，且一旦術後的皮膚逐漸鬆弛，只需將留在皮膚內的線材拉緊，即可達到二次拉提的效果。

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術前：臉部下垂成U型，老態嚴重沒精神。 術後：臉部緊實提昇，法令紋、嘴邊肉去除年...
術前：臉部下垂成U型，老態嚴重沒精神。 術後：臉部緊實提昇，法令紋、嘴邊肉去除年輕15歲以上。
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術前：臉部下垂成U型，老態嚴重沒精神。 術後：臉部緊實提昇，法令紋、嘴邊肉去除年輕15歲以上。

現在的我恢復年輕自信後到那都顯得容光煥發，感謝張醫師的細心與專業的技術，也讓我這個怕動刀的輕熟女，選擇不用動刀的鈴鐺線拉提術快速改善我多年的困擾，恢復年輕本色～～～

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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。
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