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3D安全隆乳升級立體空間 日式5D隆乳技術有一套

2019-05-22 14:30整形達人

日式隆乳安全觀，如何挑選適合自己的隆乳手術?
日式隆乳安全觀，如何挑選適合自己的隆乳手術?
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日式隆乳安全觀，如何挑選適合自己的隆乳手術?

因應不同體型的女性，隆乳手術需能夠針對每個人身形條件專業的評估，給予不同形式的調整。隆乳專家張大力醫師認為術前的溝通與檢查的重要性不可忽視，材質與手術方式需了解獨一無二的乳房條件進行安全評估。日式醫療品質注重以人為本、專業、細心的 全期流程，日式 5D隆乳除了強調專業醫療品質之外，更提供完善的超音波全套追蹤檢查服務。

日式5D隆乳精準定位，平滑面材質無需隆乳傳統按摩

日式5D隆乳精準定位，平滑面材質無需隆乳傳統按摩
日式5D隆乳精準定位，平滑面材質無需隆乳傳統按摩
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整形外科張大力院長提出「5D隆乳量身設計」（Design）及「微創手感剝離技術」（Dissection）的創新概念，形成專業「日式5D隆乳技術」。術中運用德國醫療級高畫質HD內視鏡系統，視野加大加深有別傳統隆乳手術與一般內視鏡隆乳手術，可更精準定位「立體空間」、出血量極少、免引流管，傷口隱形免拆線縫合技術。

日式5D隆乳技術獨特醫療特色在於術中利用內視鏡精準剝離及熟練的手感技術，打造一個適合各種材質的3D立體空間，術後均免按摩。

隆乳手術有技巧 選對醫師更重要-超音波全套檢查與評估

無論隆乳與否 女性應定期自我追蹤檢查
無論隆乳與否 女性應定期自我追蹤檢查
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日本公費進修的整形外科張大力醫師說明:「對於手術需說明實際合理的期待，首先必須了解女人的胸部一生的變化，什麼是安全與適合的，在預期效果與乳房組織許可的安全範圍之間取得平衡。正因為每位女性的體型皆不同，即使是最微小的差異，也會影響醫師的專業選擇和考量。」

無論隆乳與否 女性應定期自我追蹤檢查

隆乳手術有技巧 選對醫師更重要-超音波全套檢查與評估
隆乳手術有技巧 選對醫師更重要-超音波全套檢查與評估
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隆乳專家張大力醫師提醒:「不管隆乳與否，最重要的是養成每月定期進行自我乳房檢查及每年乳房超音波或X光檢測」，依據國健署調查，乳癌發生率為女性第一位，但是乳癌好發高峰年齡層的篩檢涵蓋率卻只有2-3成，使得乳癌發生率與死亡率居高不下。原因為何?因國人缺乏定期檢查的觀念，最新研究顯示，光靠乳房觸診不足以早期發現乳癌，女性應重視每年進行乳房影像檢測的重要性，才是預防及治療乳癌的好方法！

張大力醫師 精益求精國際演講 提升隆乳安全與美學觀點

東方人的隆乳美學與黃金比例需考量術前的超音波評估與3D VECTRA專業規劃，隆乳安全與美學觀點的落實在於『全套超音波檢查』，綜合本身條件並與醫師詳細諮詢與討論合理期待值才是全方位醫療美學的安全策略。每2年舉辦一次的ISAPS (INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SUR-GERY，國際美容整形外科醫學會)來自台灣整形外科張大力醫師在美國邁阿密發表5D微創免按摩隆乳臨床經驗與技巧。整形美容手術是精雕細琢的美學。美學的關鍵重在安全與客製化技術，專業安全的3D術前評估，術中的精湛微創經驗與技術結合，術後全期的照護是重視穩定結果值與高度嚴謹把關的態度。

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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。

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