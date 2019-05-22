打造美麗女神原來有「心機」！

職業是婚紗公司老闆也做過新娘秘書、活動主持人、平面model，沒日沒夜的工作讓我每次照鏡子時總是感覺臉上沒精神、垮垮鬆鬆的，也只能擺出一個無奈的表情XD，我相信每個年齡層有每個年齡層的美，也不是一定說要讓自己看起來跟實際年齡差很多才叫真的美，只不過我想追求的是讓自己賞心悅目，想想適當地尋求科學安全的方式，讓自己的狀態看起來好一些又何嘗不是好事呢！

分享 facebook 我就認真找尋什麼樣適合的方式可以解決我的困擾，終於，我找到了張立言醫師的網站，發現張醫師的技術是可以一次解決我臉部所有的問題，當下我就預約了張醫師諮詢，醫師鼓勵我說只要不過份調整外觀這才是真正美的自然與好看，張醫師的話讓我覺得很放心與安心，當下我就決定讓張醫師幫我解決那小小的臉部煩惱問題吧～～

張醫師評估我的問題：額頭與蘋果肌凹陷、臉頰下垂

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我希望能在有限的預算下解決這些問題，能變成小V緊實的小臉，看起來有精神年輕有活力！！

張醫師幫我規劃的作法：

1.用二支洢蓮絲填充額頭+蘋果肌

2.下半臉打超音波拉提（Ulthera）

3.肉毒桿菌施打咀嚼肌

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現在微整形的進步，利用不同的醫美產品解決不同的臉部問題已經是趨勢，所以我認為醫師的專業與判斷是非常的關鍵，透過張醫師的解說後也讓我很放心的進廠維修啦～

以前需要常常出差工作，不好的氣色與老態的臉龐，總是讓我用一堆瓶瓶罐罐的化妝品來遮掩，不過現在問題改善了，即使素顏也讓我感覺有朝氣有精神，工作時更有活力呢^^

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現在的我到那都愛自拍了(偷笑)，想說可以順便比較BEFORE跟AFTER，不過真的感覺最近拍照起來覺得怎麼拍都很滿意自己的容貌阿～～哈哈哈，真的有小回春的感覺，而且拍穿搭照的時候也不會因為光影讓臉部凹陷陰影更明顯了。希望能分享給有跟我一樣煩惱的水水們～～ GOOD LUCK！！