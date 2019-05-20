電波拉皮毀容！ 整形名醫：從未見過!

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電波療程造成臉部深二度灼傷成全台首例

台大整形外科暨君綺整形外科院長陳振坤醫師表示，電波拉皮已經是相當成熟的醫美療程，電波拉皮（Thermage）的原理是藉由專利治療探頭產生熱能，應先做一至兩發的「試打」，打到均勻微紅、不起水泡才是最佳狀態。雖電波拉皮是以容積式加熱原理，達到刺激膠原蛋白增生達到肌膚緊緻拉提效果，但不致於造成如此嚴重的燙傷，君綺醫美開業至今17年來，有過上萬個施打電波拉提的案例，這樣的情況更是從未發生過。

燙傷原因可能使用假探頭？！

君綺整形外科診所陳振坤院長也指出，如此嚴重的燙傷事件，應該不僅僅是醫師技術或者全身麻醉的原因，因電波拉皮原廠機器會有安全機制，也有冷卻系統，溫度假如太高就會自動關閉；所以很大原因可能是不肖業者使用了仿冒的機器或探頭，而這些黑心探頭不但沒有精密的能量設計，更沒有安全機制!

原廠醫材正貨認證

所謂一分錢一分貨，選擇原廠正貨的醫材真的非常重要！然而，坊間有些診所為了節省成本，未使用原廠正貨的合格、優質醫材，而是運用解碼探頭，以及來路不明的醫療耗材，君綺醫美在此提醒愛美民眾，即便微整醫療已是常態，但想要「安心變美」，使用的醫療器材是否安全合法更是關鍵。在眾多醫美診所削價競爭下，更有不肖業者使用來路不明的水貨，甚至是造假的仿冒品，不但效果不彰，更讓消費者暴露在燙傷毀容的危險之下。建議消費者要注意在選擇價格過低的醫療療程時，一定要親自確認查核該施打探頭之真偽!