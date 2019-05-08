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別讓眼袋帶走你的美 新式無痕眼袋手術 眼袋淚溝黑眼圈一次擊退

2019-05-08 08:57整形達人

整形外科李兆翔醫師與患者解說新式無痕眼袋手術治療方式
整形外科李兆翔醫師與患者解說新式無痕眼袋手術治療方式
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化妝品經常推陳出新，竭盡所能地研發出能把人人在意的小瑕疵蓋掉的完美妝品。「不過，曾有媒體訪問過多位百貨專櫃彩妝師，五官中哪個部位的瑕疵最難遮掩？這些彩妝達人不約而同地認為，眼袋最難遮蓋，甚至常常會越遮越明顯！」佳醫美人整形外科李兆翔醫師說。

的確，單眼皮可以用眼膠、貼布搭配假睫毛，就能打造出迷死人的電眼，而顴骨斑、法令紋、魚尾紋等人人擔心顯老的部位，都可以用厚一點的底妝蓋掉，唯獨眼袋很難。「因為眼袋是立體、3D狀，是突出於五官，加上眼周皮膚很薄，如果用太厚重的底妝去遮掩，反而會讓眼袋更明顯，完全是此地無銀三百兩的概念。」

眼袋已有年輕化趨勢

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但是，眼袋可不能放任不管，一點點變化就能讓整張臉迅速老化！常常見到很多女明星，出席活動公開亮相前萬一水喝多了點、或是前一天沒睡好，攝影記者們就會拍出憔悴容顏，隔天各大媒體就會用「崩壞」、「老態」等殘酷字眼來形容。那麼，我們該拿眼袋怎麼辦？「隨著年紀增長，皮膚肌肉難免老化、鬆弛，這也是中、老年人眼袋形成的主因。但現在有眼袋困擾的年齡層有下降趨勢，常常有三十多歲就深受眼袋所苦的消費者到診所諮詢，這跟3C商品普及、長時間盯著手機、平板脫不了關係。」

李兆翔醫師說，想讓礙眼的眼袋消失，新式的無痕眼袋手術會是很好的選擇。「新式無痕眼袋手術是指下眼瞼結膜內開的方式，不僅可消除眼袋，再利用移除的脂肪填補在眼睛下方凹陷處，下眼皮的部分就會變得平坦，淚溝的問題也可同時改善，且手術時間僅約40分鐘，術後無疤痕，恢復期短，術後只需約一週的時間，內部傷口即可完全癒合。」

眼袋脂肪填淚溝 一次搞定

新式無痕眼袋手術做用圖
新式無痕眼袋手術做用圖
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李醫師進一步分析，「傳統的眼袋手術可分成內開與外開式兩種，內開適合眼袋形成以眼眶的脂肪為主的眼袋，外開則對大眼袋，眼皮鬆弛皺紋多，或是下眼瞼彈性較差的狀況。但無論哪一種，傳統眼袋手術只將脂肪取出或平舖，卻沒有整體解決淚溝問題，取出脂肪暫時解決問題，但隨著時光更迭，膠原蛋白持續流失，淚溝反而變得很清楚；施術醫師要很有遠見，脂肪移除的量萬一拿捏不當，很容易造成眼眶凹陷、變成陰影型黑眼圈，更加憔悴、顯老。」

不過，眼袋的形成主要原因是下眼瞼筋膜鬆弛及眼部肌肉的萎縮，其次才是眼眶脂肪過多，所以只抽去眼部脂肪，並不能解決所有的眼袋問題。 而新式無痕眼袋手術因為不會傷及眼輪匝肌，所以就沒有下眼瞼外翻或變形的可能，有移山填海的效果，改善因老化而產生的眼袋問題。 此外，新式無痕眼袋手術將眼眶的脂肪平鋪在凹陷處，可以改善因眼眶凹陷造成「假性黑眼圈」的困擾。

「眼袋雖小，但卻是最需要施術醫師有充足經驗和敏銳美學判斷力的部位，脂肪拿多拿少、肌肉要拉多緊、要切除多少皮膚……就算差0.1公分就有很大的不同，微小變化就能決定手術成敗。」

針對想接受眼袋手術以改善眼袋問題的人，佳醫美人李兆翔醫師建議一定要充分與醫師溝通。「畢竟有眼袋困擾的較大比例是年長資深者，本身眼瞼可能較鬆弛，都需要多方考量才能讓手術完美；此外眼球較突、高度近視或曾動眼袋手術者，也應與醫師先充分溝通，若有乾眼症或過敏症狀，應與專業醫師諮詢評估與溝通過後再行手術。

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原文網址：http://www.psbeauty.com.tw/?p=pages&id=1907

整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。
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