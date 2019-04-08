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整形達人

免開刀、免麻醉、免節食 克拉圖低溫減脂

2019-04-08 13:51整形達人

走樣的身材及凸起的小腹，一圈圈的游泳圈讓我對自己好沒自信…

我也曾經擁有過曼妙的身材，但不斷的工作壓力，真的無處宣洩，讓我都靠吃來排解我的壓力。久而久之，當我再拿起那件原本M號的衣服時，已經穿不下去了…

用過各種方法，但總是很快肥回來...知道抽脂是唯一有減少脂肪細胞的方法⋯⋯但想了10幾年，總是沒有行動...看的整形外科張立言醫生在網路上的案例，不需麻醉和進開刀房，也能消除脂肪細胞數量，鼓起勇氣約了張立言醫師的門診...告訴醫生我的需求：我要減掉肚皮下的那坨肥油，但不要手術，不要影響生活和工作，也不想被發現.....

張立言醫師笑著跟我說：「這是所有人的夢想」他跟我推薦了「冷凍減脂」，體外溶脂的方式可能需要做二到三次的治療，但可免去手術的疼痛。因為我事先做過功課，因此當天就決定接受治療。治療後發現成效比我想像中的還要好上好多倍，終於我可以穿回我的M號衣服了～

看到別人惱人的腰內肉及翩翩飛舞的蝴蝶袖，也在冷凍溶脂手術後漸漸消失，讓我對冷凍溶...
看到別人惱人的腰內肉及翩翩飛舞的蝴蝶袖，也在冷凍溶脂手術後漸漸消失，讓我對冷凍溶脂更有信心～
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原本凸起的小腹，在經過張醫師冷凍溶脂的療程後，不僅是肚子變小了，腰線更明顯了，也...
原本凸起的小腹，在經過張醫師冷凍溶脂的療程後，不僅是肚子變小了，腰線更明顯了，也讓我擺脫游泳圈恢復標準的身材了～
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局部胖卻狂節食 臉凹身體卻依然肉感

「每次這類消費者來到診間諮詢，都能說出許多屬於自己的節食撇步或心得，但她們需要的其實不是減肥，因為在體脂肪沒超標的情況下節食，不僅效果不彰，也會對身體產生傷害。」有20餘年整形外科執業經驗的張立言整形外科張立言院長直言。「加上現在美肌app功能強大，拍完照片可以選擇要把手臂變細、大腿拉長變瘦後再po文，許多女孩在網路世界中是身形完美的網紅，但現實生活中卻連背心、短褲都不太敢穿出門。」

對於這類身材局部肥胖的瘦女孩，張立言醫師建議可以採行冷凍溶脂方式，針對不滿意的肉肉部分「加以改造」，可以精雕出媲美美肌app修飾過的網紅身材。

只「凍」肉肉處 精準體雕最有感

低溫冷凍減脂的原理是利用最低溫可達-9℃的冷凍能量技術，配合真空吸引的治療探頭，直接作用於脂肪堆積的部位，運用低溫將脂肪細胞結晶化，使脂肪細胞自然凋亡，再經由身體自然的代謝，溫和地排出體外，才能達到非侵入、非手術，輔助減少脂肪層厚度的治療訴求。

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專業醫師幫你「凍」對脂肪層

張立言院長進一步說明：「像是腹部游泳圈、手臂蝴蝶袖、腹部、腰部、副乳及大腿內側或馬鞍部等這類公認最難瘦的頑固脂肪堆積部位，面積不大，但卻直接造成身材外觀的瑕疵，最適合以冷凍溶脂方式消除，利用脂肪不耐冷的特性，透過低溫使脂肪細胞進入細胞凋亡再自然代謝，不僅能改善傳統抽脂手術的時間冗長及高風險的缺點，冷凍減脂療程視治療部位中的脂肪層厚度，僅需40至60分鐘可完成。

傳統抽脂給人的印象是痛很久、休養很久，冷凍溶脂因為不是手術沒有傷口，是幾近無痛的治療，針對局部脂肪著手，不會傷害其他組織；療程結束後可馬上恢復正常作息，少數人術後可能會出現冰麻刺痛感或瘀青現象，也能於1~2周內消失。

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克拉圖鑽石冰雕冷凍減脂的禁忌症

*治療部位有脆弱傷口、開放或感染的傷口

*有冷凝球蛋白血症之患者

*有陣發性冷血紅素尿症

*近期接受過磨皮術之患者

*有心臟疾病之患者

*有凝血障礙之患者

*孕婦或哺乳中

*若有特殊病史，請事先主動提出與醫師討論

可能產生的副作用

*治療部位可能會產生瘀青現象（視個人體質約1-2周內會消失）

*治療部位可能會有暫時性發癢、不適、僵硬感

*可能會有短暫疼痛感、凍瘡、結痂及次要神經受傷

以上內容僅作為醫療資訊之分享介紹，僅供參考，實際成效會因人而異。

欲了解體質與預期效果是否符合需求，請先與專業醫師諮詢溝通。

*模特兒同意授權本診所使用照片

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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。
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