飛了二十八個小時也值得！什麼手術吸引她們特地來台？

分享 facebook 前陣子在台灣引起熱烈討論的醫療觀光，不止在高雄掀起大量討論，隨著近幾年觀光人潮增加，首當其衝的台北更是有感。

台北以全方位隆乳手術與全女醫團隊聞名整形界的渾然天成整形外科診所陳淑賢院長表示，台灣是許多海外華僑、外國人士進行整形美容手術的首選，診所內大約有三成的病人來自世界各地。是什麼樣的隆乳技術吸引世界各地的人不辭搭長途飛機，也要前來台灣進行隆乳手術呢？

女醫獨創隆乳傷口藏肚臍內 360度自信抬手零破綻

「琪琪醫師！我好不想被朋友發現我有隆乳,尤其是夏天穿比基尼的時候！隆乳手術是不是一定會有長長的疤痕？好害怕喔！」

整形外科專科黃雯琪醫師感嘆，東方女生真的是辛苦了！先天體質上就容易留疤，再加上亞洲女性審美觀追求自然真實感，因此隆乳手術品質的重點就是要控制切口的長度，除了既有的腋下、乳下、乳暈隆乳手術與自體脂肪豐胸，因為特別在乎疤痕，渾然天成隆乳團隊因此發展了非常獨特的－TUBA經肚臍隆乳手術。

同為整形外科的楊善淳醫師表示，為了克服亞洲人的疤痕體質，渾然天成全方位隆乳團隊研究世界上各式各樣的隆乳手術，最後發現TUBA經肚臍隆乳手術可以將傷口控制在僅1.5公分內，大幅縮短過去需要開到4~8公分的傷口，而且疤痕藏在肚臍內，不管是穿比基尼、抬手，完全不用擔心別人的異樣眼光，因此吸引需多兩岸三地的演藝人員跨海隆乳，就為了360度零破綻的滿滿自信感。

目前TUBA經肚臍隆乳手術亞洲地區除了台灣、韓國，再來就要到美國才能找到會操作TUBA經肚臍隆乳手術的醫師，語言的考量上，許多住美華僑特地為了這個術式不辭來回搭乘近28小時的飛機，就為了來台北進行隆乳手術，實現胸部變大自信美麗的願望！

引進國際前端醫材 全方位隆乳團隊胸部變大選擇不受限

隆乳女醫歐冠彣醫師提到，台灣醫療界真的非常活躍，所以非常多世界頂尖的醫材第一時間都會進口到台灣，這是其他國家沒有的一大優勢！除了在乎手術切口的方式，義乳材質的選擇也是大家非常關切的部分，影響術後的恢復速度、自然感等等，而2019年台灣衛服部通過了最新的義乳材質再次吸引眾人目光。

2019最新引進的義乳材質－motiva媚力波（香港俗稱魔滴），渾然天成醫療團隊為其頂級VIP指定團隊，motiva媚力波（香港俗稱魔滴）最大的特色是其更高的仿真自然感、安全性，讓乳型隨著姿勢的不同自然波動，介於過去圓盤和水滴型義乳特性之間，讓想隆乳的女性又多了一個最新的選擇！

頂尖的醫材，再加上全方位隆乳團隊既有的腋下、乳下、乳暈隆乳與TUBA經肚臍隆乳技術，或是運用自己脂肪的自體脂肪隆乳手術等隆乳技術，讓希望胸部變大的女性擁有更多隆乳選擇，醫師也因為擁有豐沛的資源，可以給病人最好的醫療品質與最貼近病患需求的術式選擇。

多項術式一次完成超便利 全女醫療團隊最懂妳的心

漂亮的胸型不只是追求胸部本身的飽滿、自然，許多女性飽受乳頭、乳暈肥大的困擾，其實都是可以跟隆乳手術一併改善，更加完整的提升胸部的美感！特地從美國飛回來的k小姐私下與我們分享：「只要安排好一次的假期就能做完所有的手術，真的是非常的方便！」

「我們同時以醫者的身分與女人的心，以我們的專業去貼近病患的需求！」陳淑賢院長笑著說，因為擁有醫師、女性、媽媽的多重身分，渾然天成診所逐漸發展出私密處與痔瘡等同樣相當私密的術式，為的就是讓女性安心放心的處理難言之隱，「所有女性會有的困擾，我們都懂！更何況美麗與自信是無價的！」，完善、全面、用心的醫療團隊，病患願意從世界各地慕名遠道而來也不奇怪了。

各式隆乳切口說明圖，TUBA經肚臍隆乳手術傷口放在肚臍內，不容易被發現。 分享 facebook

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