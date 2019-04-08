新秘整形大變身 自信狠甩劈腿渣男

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分享 facebook 小涵本身是知名新秘，化妝技巧精湛，對美感非常要求。但正因為追求完美的性格，他堅持每天都要帶著厚重的妝才肯出門，就算到個垃圾也堅持要貼雙眼皮、打鼻影，包括她的未婚夫都未曾看過他卸妝的樣子!

雖說真愛無敵，但小涵就是過不了自己心裡的這個崁!但婚期將至，總不能永遠戴著厚重的妝容度過餘生吧!

在結婚前夕，他決定來個絕地大整形，經演藝圈朋友介紹，找到觀點相同又專業的君綺整形外科診所陳振坤醫師。小涵表示，來到君綺診所和陳振坤醫師問診後，才知道原來隆鼻手術有這麼多學問，而且，雙眼之間的距離與雙眼皮都會影響五官最後呈現的樣貌，陳醫師悉心與自己溝通後，貼心地瞭解想要呈現自然、但更精緻的感覺，他仔細評估後，建議施行「三段式客製化隆鼻」手術，自己也安心在結婚前夕將重要手術交給他。

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與傳統兩段式隆鼻不同，並非只著重山根高度及鼻頭形狀。陳振坤醫師解釋，「三段式客製化隆鼻」手術，是將鼻子分為山根、鼻頭、鼻翼進行三段式隆鼻，於山根特選Goretex假體，可使組織密合度高、大幅降低植入後位移；鼻頭則利用質地軟、自然弧度等特性的耳軟骨進行手術，使鼻子更加自然；鼻翼即透過切除肥厚鼻孔基底部，將傷口內藏、使形狀及比例更美麗自然。

美女新秘表示，自己按照術後照護流程，冰敷72小時再熱敷，並定期回診。令人感到驚訝的是，大約在第三天就消腫很多；第五天就可以看到自己變美許多；第七天回診拆線、拿掉紗布，雖然有些許瘀青，但很喜歡新的鼻型與雙眼；第十天已經可以上妝了，真的很訝異恢復期竟然可以這麼短！

她表示，真很感謝整形外科陳振坤醫師的精湛技術，看著鏡中的自己，雖然還有些不習慣，不過比想像中的更加美麗有自信，再次覺得自己做了正確的決定。而且，拍攝婚紗照時非常順利，認真覺得有一副立體與精緻的五官怎麼拍都好看，感覺從一個鄰家女孩的形象蛻變成為時尚更有自信的自己。

美女新秘強調，從術前的溝通一直到恢復期，君綺診所團隊都讓我感到安心。原來安心變美會令人心滿意足而且有份隱藏不住的喜悅，百分百的團隊與醫師造就自己百分百婚禮。陳振坤醫師提醒，「三段式客製化隆鼻」是恢復期較短的手術，大約一到二週便能消腫，只要術後二週內不用力碰鼻子、一週內避免菸酒及刺激性食物，便能理想的完美鼻形。

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