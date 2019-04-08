大嬸變辣媽 靠「它」產後狂瘦40公斤的親身故事！

分享 facebook 正所謂減肥永遠都是女人恆久不變的話題，尤其產後如何快速瘦身也一直是媽媽們間重複率最高的一個話題。肥茲茲的腹部、寬大的臀部、健壯的四肢等，這些確實很讓媽媽們不甘心，拜醫學進步之賜現在可以透過胃部手術在短時間達到快速減重的成效，不過也要注意肥胖病患病理及生理的瞭解，從減重手術前的評估、手術後的照顧及對各種併發症的妥善處理，並長期追蹤，來解決減重手術可能導致的長期營養攝取、併發症以及復胖等問題！

大嬸變辣媽真實案例分享

我們家是肥胖家族，在生完小孩後身材變得一次比一次胖，所以在胖到96公斤時，我下定決心要找之前幫表妹做減重手術的專家李威傑醫師諮詢，也開始了我減肥瘦身的旅程。那時的我158公分，96公斤，術前的照片慘不忍睹，我很慶幸我選擇面對肥胖，正視這個問題，下定決心要消滅肥胖。在初診時，我測了體脂肪，高達48%，BMI 值38已經是重度肥胖，超重的體重有41公斤，醫師說我等於是時時背著一個41公斤的人在身上，身體當然受不了，想想我怎麼可以這樣虐待我的心肺腎，關節和腳，它們怎麼受的了這樣日以繼夜日復一日的加重工作，難怪我總是喘總是疲累。

住院三天兩夜，這一年半以來，整個反應非常好，在加上利用一週兩次的瑜珈，維持身體彈性，固定穿著塑身衣，加上腹部和身體按摩，恢復狀況很好，變瘦之後體力好很多，走路可以走很久，以前身體太厚重，走沒多久就氣喘吁吁，工作起來也比較有精神和體力，我覺得變瘦之後變的美麗又有自信，看起來很年輕，體力耐力都好很多。只是說現在術後一年半了，食慾都變好，我更加小心，吃的食物要注意，過年有胖)胃縮小手術(門診完安排做胃袖狀切除手術三公斤，現在55公斤，有點害怕。更努力運動，慎選食物，要忌口。做縮胃小手術對我的生活幫助很大，很謝謝宏恩醫院李威傑醫師和專業的護理師營養師的幫忙。

這一路走來，我現在覺得輕鬆愉快，美麗自信，可以盡情打扮自己，而身體也都很好。李威傑醫師說要每年定期回診追蹤，有不舒服就回診看看，我和表妹也都謹記在心，深深感謝李教授讓我重拾健康自信的生活。

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