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美國時尚圈大讚這張臉 為何引爆華人集體憤怒？

張立言醫師訂製款「全臉精雕術」

2019-03-05 14:05整形達人

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文 / 整形達人編輯部

有了洢蓮絲　　何須等周年慶搶高價保養品？

之前有位活躍於各大綜藝節目的知名凍齡通告藝人透露，自己已經很久不用歐系、美系那種貴鬆鬆的青春露或精華霜，她認為把這些買保養品錢省下來，只做一種醫美療程，不僅效果如預期般青春凍齡，醫美過程自然高，完全沒有得躲在家裡幾天的「術後整頓期」，幾乎可以打完隔天馬上上通告。而她跟觀眾朋友分享的，就是近期很火紅的醫美填充物「洢蓮絲」。

市面上醫美填充物何其多，舉凡玻尿酸、晶亮瓷、舒顏萃、肉毒桿菌……每一種作用及適應症皆有不同，最近廣受討論的洢蓮絲，有點類似上述填充物的菁華綜合體，適應範圍廣，術後效果自然又持久，因此受到不少消費者指名施打，就連男性的施打比例也很高。」張立言整形外科張立言院長指出。

討論度破表　　爆紅不是沒原因

洢蓮絲(原文ellanse) 主要作用成分為CMC凝膠、聚己內酯（PLC），是一種同時具有填充、塑型及持久刺激膠原蛋白再生的醫美填充劑，擁有CE認證、同時也榮獲2011歐洲皮膚注射劑最佳創新科技大獎的一款針劑。洢蓮絲有玻尿酸的立即填充的特性，又類似晶亮瓷有晶球隱形支架能同時拉提，還能持續刺激膠原蛋白生成，延長術後效果及提升肌膚彈性，讓臉型更加立體、自然。洢蓮絲的成分中含有CMC凝膠載體，具有絕佳黏度及支撐性，注入至皮膚後就能主動填補肌底凹陷、肌膚豐彈了，就能改善表皮皺紋。另外，洢蓮絲成分中的PCL微粒子能持續刺激肌底的結締組織生成，施打時間久了， CMC凝膠漸被人體吸收，生成的結締組織便能「撐起一片天」，讓肌膚肌底維持厚度。

「由於洢蓮絲除了能立即填充肌膚凹陷，更能長時間刺激肌膚基底產生膠原蛋白，因此術後一段時間會變得更澎皮、Q彈，這就考驗醫師的技術與功力了。」張立言醫師幽默的說，常看到不少前來求診的消費者，都是因為「打太飽」，讓臉變麵包超人而來求助。「施打洢蓮絲時，醫師一定要充份熟悉解剖學及消費者的面部構造、表情與習慣，才不會在下針時為了追求一時完美打太多，沒有預留膠原蛋白增生的空間，才發生過度填充的遺憾。如何達到『膨皮』又不臃腫的效果？是求美者最在意的關鍵，而這些都是有心、用心的醫師們實戰經驗累積出來的撇步。」

跨界醫美填充物　一種效果抵多種

目前市面上的洢蓮絲有S跟M兩種劑型，作用原理和施打方式相同，但適應症略有不同，有經驗的醫師會根據個人需求，選擇適合的劑型。洢蓮絲S劑型可改善眼袋、淚溝、法令紋、臉頰凹陷等臉部問題，對於額頭、鼻形、臉頰蘋果肌及下巴修飾，也有很好的填充效果。最新於台灣上市的洢蓮絲M劑型，維持S劑型原有的優點及廣效等特質，但術後維持時間更長、施打後膠原蛋白的增生作用支撐力更足，效果更緊實，更適合已經施打過洢蓮絲S劑型的消費者。張立言醫師進一步補充，「對於有些想讓額頭、鼻子及下巴更有型的消費者，洢蓮絲M劑型是很好的選擇，術後維持度久，效果又自然，也適合不想常常跑醫美診所、希望效果一次維持久一點的型男。」　

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張立言醫師更提醒，由於洢蓮絲S跟M兩種劑型的效果顯著、維持度佳，醫美診所詢問度很高，成為不肖業者下手的機會。「消費者一定要到合法且信賴度高的醫美診所施打，以免貪便宜不小心打到山寨貨或來路不明的水貨，沒有效果就算了，萬一打出問題、對肌膚造成永久傷害，那就得不償失了。」

本文特別感謝 張立言整形外科診所張立言院長 提供專業諮詢

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整形達人

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