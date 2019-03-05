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美國時尚圈大讚這張臉 為何引爆華人集體憤怒？

小臉逆齡術 雙向逆齡、緊緻小臉

2019-03-05 14:08整形達人

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文 / 整形達人編輯部

鈴鐺線 真實生活中的美肌軟體

美圖軟體盛行，幾乎人人在手機自拍後都會「美肌」一下再po上網，美美照片讓很多人變身，但也出現不少「本人跟照片長得不太一樣」的困擾……

你發現了嗎？不管使用哪個美肌app，美顏的第一步驟都是「小、v、臉」！把下垂的嘴邊肉向上一提，修去雙下巴，嘴角的木偶紋、惱人的法令紋顏色修淺一點，小小變動就會讓臉煥然一新，不信？你現在可以使用美圖軟體拍一張，比較一下修圖前跟修圖後，就知道差別在哪囉~

只敢po美肌照 不敢面對面?

但也因為照片修得完美，鏡子裡自己的真實臉孔卻不能用按鍵輕鬆調整，讓不少人沮喪不已，甚至有點畏懼與人面對面接觸，只敢躲在手機後面po照片。

「拉提嘴邊肉、雙下巴、淡化木偶紋及法令紋這幾個動作，其實植入『鈴鐺線』就能有類似效果，所以你也可以把鈴鐺線稱之為『真實生活中的美肌軟體』！」張立言整形外科診所張立言院長表示。

什麼是鈴鐺線？張立言院長進一步說明。「鈴鐺線又被稱之為『少女線』，是一條上面佈滿聚乳酸聚甘醇酸（PLGA, poly-glycolide/L-lactide）成份製成的雙向錐體的倒勾線，原理與用於傷口縫合的可吸收倒勾線雷同，縫線上佈滿倒鉤刺，會勾住傷口無須打結就能使傷口癒合，縫線會被人體吸收，傷口平整無痕。這概念用於醫美微整，可幫助臉部線條拉提，等於是將下垂的肌肉『吊起來』，抵抗地心引力的作用，無須用濺血動刀的傳統拉皮手術，也能喚回青春童顏。」

想要凍鈴 醫師用這招動「鈴」

不過，要能駕馭神奇的鈴鐺線，醫師的治療功力是關鍵。「每個人臉部問題及狀況不同，因此醫師要能分析出消費者肌肉走勢、慣用的臉部表情、生活習慣等等，在正確的位置植入鈴鐺線，才能有『美肌軟體』的效果。」

鈴鐺線的治療方式需逆著下垂組織的角度，用穿針引線的手法將線材埋入皮下，用自然的力道拉提下垂的面部組織，能立即提升改善。張立言醫師分析，近來鈴鐺線討論度高，大家都想嘗試免開刀立即拉皮的神奇，因此線材及倒鉤設計很多，鈴鐺立體度越大，拉提效果就越好，但有經驗的醫師會就臉部組織厚薄，靈活選用不同的鈴鐺線。「粗大倒勾拉提力道強，適用臉部組織較厚、表情豐富的位置，錯用很容易出現凸起狀，影響術後滿意度；線材倒勾纖細的拉力較弱，就要在沒有表情肌對抗的部位，或是組織細薄的區域，做為輔助拉提。

完美駕馭鈴鐺線 讓專業醫師來

「雖說鈴鐺線比傳統拉皮手術單純，但醫師在施術前一定要確定治療的目的及部位，以豐富經驗先行規劃需要幾條線？植入的位置、深度？是不是需要搭配其它的線材架構出完整的網狀結構、有沒有必要搭配其它的醫材讓整個治療達到最好的效果……等等。除了線材選用很講究外，醫師要分析出消費者臉部軟組織鬆弛下垂的狀況，以及表情肌肉下拉作用，針對眉毛、眼尾、嘴角等表情豐富的部位，先放鬆肌肉向下的拉力，再做鈴鐺線懸吊，以免拉提做用被抵消，如此才能呈現令人滿意的效果。」

鈴鐺線材質獨特，植入後6-12個月（因個人體質有所差異）線材會漸漸被人體吸收，不過因PLGA會持續刺激膠原蛋白生成，因此拉提效果能長達2-2.5年，一旦感覺效果漸漸消失可再重覆埋線，也可搭配微整形注射洢蓮絲、玻尿酸、晶亮瓷、童顏針…等輔助方式，讓鈴鐺線拉提效果更加持久。

本文特別感謝 張立言整形外科診所張立言院長 提供專業諮詢

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