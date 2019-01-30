7天後看的到年輕容貌 提美拉可吸收縫線幫您做的到！

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隨著年紀增長，皮膚從25歲開始出現兩大問題：

※膠原蛋白流失

※肌膚組織斷層

導致肌膚失去了了光澤、彈性，整張臉大面積坍塌鬆弛！！

什麼是線性拉提

簡單來來說，像拔河比賽般，時間在對面拼命拉扯，我們用線材把脂肪和鬆弛的組織進行行歸位，0歲的皮膚為什什麼和20歲的皮膚狀狀態有差距？是因為30歲時的脂肪、肌肉、皮膚不不在20歲時所在的位置上了，出現了了鬆弛、移位，隨著年年齡的增長，不不停的往下走。

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線雕的優勢～～

「效果立竿見影」、「可精確提拉收緊局部」、「有效改善型態及輪輪廓」

現在合法線雕又一新產品誕生：提美拉可吸收縫線，採用比利時MONOFILAMENT (PDO)技術，更通過細胞毒性測試合格，具有良好的生物相容性，而革命性的360度雙向倒鉤吸收逢線更是讓拉提效果完美提昇！具有刺激纖維細胞產生的效果，且埋入皮膚皮下脂肪層的線材可維持180-210天後，被人體完全吸收不殘留。

提美拉可吸收縫線號稱一次線雕提升70%，二次線雕提升80%三次線雕提升90%，不過醫師建議想要達到完美，別想著一次到位，多年的下垂不是一次就能改善的，沒有什麼可以一勞永逸，想要青春美麗，就要勤勤勞定期進場保養，讓年輕不打烊！！

不適用線性拉提者

孕婦、臉部有傷口、有蟹足腫體質不不建議。

案例A.共使用提美拉可吸收縫線：輪廓線4條、法令紋4條、淚溝 4條、眼尾 4條，效果另A小姐驚艷。 分享 facebook

案例B. 使用提美拉可吸收縫線後，7天讓你真正恢復年輕僅只般臉龐。 分享 facebook

術後保養很重要，可讓效果更提昇

‧術後三天傷口塗抹藥膏即可，一週內洗澡時勿用手對傷口大力摩擦

‧入針處位於頭皮則術後兩天內不不宜碰水

‧線性拉提前會在皮下注射局部麻藥，術後臉部腫脹的情況，會在1-3天後消除

‧可用冰敷加速消腫時間

‧1~2周內應避免高溫環境，如泡湯、蒸氣室

‧1~2周內勿做⾯面部按摩或劇烈烈運動及太大的表情動作，以免線滑脫

‧術後3天建議口服止痛消炎藥

‧術後3天建議軟性飲食