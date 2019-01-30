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年前求好運 微創拉皮正夯！

2019-01-30 08:52整形達人

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年節是與親朋好友團聚的日子，愛美的你總想在親友面前展現最美、最年輕的樣子，年前「變」個臉，已是近年來廣為人們接受的保養方式，不只為了過年時能夠容光煥發，也為新的一年帶來好運氣。

美的低調、有感　「微創」最熱門

然而，現代人的生活忙碌，到了年底，正是不少行業的旺季，趕工好過年都來不及，哪有時間做需要較長恢復期的手術呢？

若你也希望美的有感、卻又受限時間，「微創」就是年前變美的最佳選擇。

不用手術也能「拉皮」？

輕熟齡男女為求好運、希望看起來有朝氣，往往最在意彷彿累積一整年疲憊的鬆弛輪廓線、嘴邊肉，整形外科黃志宏醫師指出，這些症狀來自於年齡增長、肌膚膠原蛋白流失，讓皮膚失去彈性，進而使臉部變得鬆、垮，不僅很難仰賴保養品逆轉，非侵入式療程如電波拉皮、音波拉皮改善幅度也有限、且無法立即看出成效。

要治療臉部鬆弛，過去最有效的方式莫過於拉皮手術，其沿著耳廓做切口，剝離組織後拉緊、切除多餘肌膚再縫合，改善老化效果最好、最持久，適合鬆弛程度較嚴重的中老齡肌膚，然其傷口較大、恢復期較長，卻也令一般需求者難以接受。

如今，改善鬆弛狀況不那麼嚴重的輕熟齡消費者多了新的選擇──「微創拉皮」；整形外科蘇瑋智醫師分享，微創拉皮是由需求者的鬢角處做微創切口，將線材置入，鉤住筋膜層後向上拉提，可立即看出效果、傷口小、恢復期短（瘀青約3～5天消退、約1~2周消腫），此外，微創拉皮手術時間較短，僅需局部麻醉便可進行，在在使其成為年前保養的熱門選項。

專業醫師、術後照護　確保術後成效二大關鍵

整形外科謝禎祥醫師分析，早期坊間微創拉提是使用較細的平滑線埋入皮下，藉由外來異物造成的發炎反應引發緊縮效果、刺激膠原蛋白增生，需等待一段時間方能出現拉提、緊緻輪廓成效；現今常見的線材多為外觀像鈴鐺、較粗的倒鉤線，能夠鉤住筋膜層向上固定，達到立即拉提效果，而待線材逐漸為人體吸收，後續約可維持1~2年。

比起拉皮手術，微創拉皮術後照護相對輕鬆，蘇瑋智醫師表示，微創拉皮術後須遵照醫囑服用預防性抗生素藥物，3天內須避免用力按摩臉部、做臉以及太劇烈的表情，以免影響術後效果。

而微創拉皮術後成效好壞，關鍵可說在於「醫師」，黃志宏醫師強調，台灣並無「美容專科」醫師，進行整形、醫美等療程，最好選擇整形外科或皮膚科專科認證的醫師，對消費者的療程效果、安全更具保障。

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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。

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