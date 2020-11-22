台灣設計師國際大賽獲獎榮譽榜

父親在他國小的時候送他一套LIFE昆蟲叢書，在書裡他第一次看見琥珀還有包在裡面的昆蟲，感到非常有趣，於是激起他開始蒐集有關琥珀的種種資料，從此奠下他此後的收藏與創作之路，今天，黃憶人不僅成了琥珀收藏家，也是一位業餘古生物的研究者。

2020-07-26 07:56