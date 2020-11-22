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台灣設計師國際大賽獲獎榮譽榜
【資料提供／臺灣珠寶藝術學院‧珠寶世界編輯部】
在全球的珠寶市場上，台灣從業人數和設計師雖然佔的比例很小，但是卻常在國際大獎中嶄露鋒芒，特別感謝臺灣珠寶藝術學院盧春雄院長及同仁，為我們整理出近幾年台灣設計師所獲得重要的國際大獎，獎項眾多未一一羅列，但仍能看出台灣設計師優秀的才華，我們為他(她)們感到驕傲與光榮。
1996年 DTC國際鑽飾設計大獎
2018香港足金首飾設計比賽
2020 HRD 國際鑽石首飾設計大賽
2020 HRD 國際鑽石首飾設計大賽
2017國際時尚翡翠首飾設計大賽
第19屆韓國國際珠寶設計比賽
【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年11月號】
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