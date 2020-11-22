快訊

扯！買區間車票坐普悠瑪被查票 一路狂毆列車長爆粗口

山徑變車道！ 越野機車闖舊武界越山惹議引論戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣設計師國際大賽獲獎榮譽榜

聯合新聞網 / 珠寶世界
周榮光，「戒指」(左)／石大宇，「星河」(右)。
周榮光，「戒指」(左)／石大宇，「星河」(右)。

【資料提供／臺灣珠寶藝術學院‧珠寶世界編輯部】

在全球的珠寶市場上，台灣從業人數和設計師雖然佔的比例很小，但是卻常在國際大獎中嶄露鋒芒，特別感謝臺灣珠寶藝術學院盧春雄院長及同仁，為我們整理出近幾年台灣設計師所獲得重要的國際大獎，獎項眾多未一一羅列，但仍能看出台灣設計師優秀的才華，我們為他(她)們感到驕傲與光榮。

1996年 DTC國際鑽飾設計大獎

2018香港足金首飾設計比賽

屠蔚娜「夜．圓舞曲」，榮獲金獎。
屠蔚娜「夜．圓舞曲」，榮獲金獎。

2020 HRD 國際鑽石首飾設計大賽

林立微，「Life in Blossom」，榮獲鑽石耳飾組冠軍。
林立微，「Life in Blossom」，榮獲鑽石耳飾組冠軍。

2020 HRD 國際鑽石首飾設計大賽

陳怡潔，「New Balance」，榮獲鑽石戒飾組亞軍。
陳怡潔，「New Balance」，榮獲鑽石戒飾組亞軍。

2017國際時尚翡翠首飾設計大賽

陳奕均，「吉翔／Wings of Prosperity」，榮獲第三名。
陳奕均，「吉翔／Wings of Prosperity」，榮獲第三名。

第19屆韓國國際珠寶設計比賽

特選獎：廖淑芬／王皓正「Being an astronaut」。
特選獎：廖淑芬／王皓正「Being an astronaut」。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年11月號】

延伸閱讀

微風進軍精品電商正式上線 珠寶腕表專人親送

可以玩的珠寶展！曾郁雯慶30週年「57+1的鑽石人生」

結合摩斯密碼的MIKIMOTO珍珠項鍊 秋冬穿搭時髦幫手！

近60億頂級珠寶襲台中！路易威登今起高級珠寶展

相關新聞

台灣設計師國際大賽獲獎榮譽榜

在全球的珠寶市場上，台灣從業人數和設計師雖然佔的比例很小，但是卻常在國際大獎中嶄露鋒芒，特別感謝臺灣珠寶藝術學院盧春雄院長及同仁，為我們整理出近幾年台灣設計師所獲得重要的國際大獎，獎項眾多未一一羅列，但仍能看出台灣設計師優秀的才華，我們為他(她)們感到驕傲與光榮。

2020台北國際珠寶玉石展

今年的這場世紀疫情，打亂了人們的生活，也擾亂了所有的商業活動，慶幸的是台北往年在下半年舉辦的珠寶玉石展，可以如期開展。這次展出有近百個攤位規模，在疫情影響下還能有這樣的成績，算是相當不錯。

玉色天香 李森林玉雕藝術展

究竟是什麼樣的因緣，讓一位高齡八十老翁，在耳順之年、無師自通的情況下，數十年來仍堅持以手工玉雕佛菩薩法相，發願欲令觀者感受到法相的慈悲與智慧。李森林，一位堪稱中國玉雕界傳奇性的人物。早年經營古文物藝術鑑賞工作，於一九九二年在上海增設玉雕廠，曾為包括台北故宮博物院、台北歷史博物館、上海博物館等單位設計作品，深受好評。

在珠寶中跳著優雅的芭蕾舞—山崎藍子

芭蕾舞是一種輕盈、舒緩、優雅的舞蹈；年輕時曾在俄羅斯學習的山崎藍子，提到大家對於芭蕾的印象，是僅用眼睛觀看而感受其優美，可是在動靜背後其實富含深奧的技巧與感情，且所需要的極限體力與堅忍毅力，更會讓舞者留有不少「榮耀」的傷痕！

是琥珀收藏家還是玩家 黃憶人的侏儸紀世界

父親在他國小的時候送他一套LIFE昆蟲叢書，在書裡他第一次看見琥珀還有包在裡面的昆蟲，感到非常有趣，於是激起他開始蒐集有關琥珀的種種資料，從此奠下他此後的收藏與創作之路，今天，黃憶人不僅成了琥珀收藏家，也是一位業餘古生物的研究者。

老銀家也是老行家 收藏家范能談「銀飾收藏」

2020年立夏的下午，我約了設計師王月要、彭士芳一同來到位在台北市延吉街巷弄裡的范能工作室，參觀范爺的銀飾收藏並聽聽他的收藏故事。

與珠寶結上不解之緣 珠寶詩人曾郁雯的設計人生

珠寶詩人曾郁雯畢業自台大歷史系，30年前一個偶然的機緣，孩子的爸在台北東區頂下一個店面，從此她與珠寶結上不解之緣，開始她的珠寶設計人生。

熱門新聞

Customized Lifestyle訂製你的生活品味 孕育頂級新生活

夜晚派對就從嘻哈開始 找回90年代美式街頭的瘋狂

桃園華泰名品城聖誕村開村！露天市集讓你感受最溫馨的「聖誕氛圍」

台灣設計師國際大賽獲獎榮譽榜

製鞋技藝結合錢幣藝術 設計翻轉經典重塑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。