2020台北國際珠寶玉石展

【現場採訪／邱惟鐘‧攝影／鄒六】

今年的這場世紀疫情，打亂了人們的生活，也擾亂了所有的商業活動，慶幸的是台北往年在下半年舉辦的珠寶玉石展，可以如期開展。這次展出有近百個攤位規模，在疫情影響下還能有這樣的成績，算是相當不錯。

重賓雲集開幕盛典

開幕活動的重頭戲是由王月要設計師規劃的「錦繡東方 王月要服飾珠寶秀」，她以自己設計的珠寶與服裝為主軸，現場也融合中國風的元素，氣質高雅，為開幕式增添不少文藝氣息。由於受邀貴賓眾多，擠爆了舞台區周邊，許多特邀貴賓因為沒人接待也擠不進現場，只得悶悶地離開了。

受到兩岸大環境的影響，許多資金都回流台灣了，這回展覽，佳達公司也將海外最高檔的翡翠精品攜回參展，台灣現在是最安全、最幸福的地方。

中華雅石藝術總會是這次展覽會的協辦單位，理事長許效舜於百忙之中不僅出席開幕典禮致詞，更協助公益拍賣的主持工作，有他到的地方就有笑聲，他也將台灣的雅石首次帶進珠寶的殿堂，共同展出。

公益拍賣 回饋社會

由寶之藝向參展商募集了20件的珠寶，舉辦現場低價起拍，由中華雅石藝術總會許效舜理事長與本刊社長擔任拍賣主持人。活動總計拍得22萬善款，捐予「社會永續發展推廣協會」，由美麗的陳孝萱副理事長代表接受。

公益拍賣珠寶捐贈芳名錄

中華雅石藝術總會、天福珠寶、王月要珠寶、永康珠寶、玉如意翡翠、典雅設計工作坊、承翰寶石、東方之星珠寶、芳閣珠寶、彩熙珊瑚、富璧寶鼎、琢之器、紫京城珠寶玉石、鈦晶國際、靓睛金、嘉新典藏精品水晶、綺麗珊瑚、盧小竹小姐、寶玉藏、寶之藝文化事業。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年11月號】