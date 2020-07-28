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玉色天香 李森林玉雕藝術展

聯合新聞網 / 珠寶世界
李森林大師。
李森林大師。

【圖文／默言】

究竟是什麼樣的因緣，讓一位高齡八十老翁，在耳順之年、無師自通的情況下，數十年來仍堅持以手工玉雕佛菩薩法相，發願欲令觀者感受到法相的慈悲與智慧。李森林，一位堪稱中國玉雕界傳奇性的人物。早年經營古文物藝術鑑賞工作，於一九九二年在上海增設玉雕廠，曾為包括台北故宮博物院、台北歷史博物館、上海博物館等單位設計作品，深受好評。

故宮文創系列-三星堆文化御人面具。
故宮文創系列-三星堆文化御人面具。

憑藉著過去多年所累積的文物藝術鑑賞專業基礎，讓李森林在玉石雕刻技巧與現代藝術創新結合，對於自己親手雕刻的佛菩薩法相，李森林總能滔滔不絕、侃侃而談，然而，創作之路可謂充滿荊棘，這對早已過從心所欲不踰矩之年的他而言，體力、視力更是一大考驗。

故宮文創系列-金剛玉杵。
故宮文創系列-金剛玉杵。

「有時也會埋怨『這麼一大把年紀，別人早就退休了，結果我還在雕刻。』」只是，說歸說，李森林仍端坐在工作桌前，舉起那微微顫抖的手拿起雕刻刀，神情專注地繼續為菩薩法相完美修飾。創作之路的艱辛讓李森林累積更豐富、深邃的文化涵養，雖已屆八十高齡，但他深知，一抹微笑，可以為現代社會生活步調繁忙的人們找到心靈的慰藉，這正是他至今仍堅持創作、行菩薩道的願力。

騎龍觀音。
騎龍觀音。

接受生命的挑戰，一場「疫情」至今持續?藏在我們的生活時空裡。決定參與SOGO百貨展覽的動念而言，又何曾不是一場電光石火，刻不容緩剎那間的抉擇？

持瓶觀音。
持瓶觀音。

雖然這期間許多人的活動都已經放棄了，但是李森林毅然決定答應受邀展出，因為時間的河流不等人，又何況熟練了平常就處在蓄電飽滿的狀態中呢～

文殊菩薩。
文殊菩薩。

一場為期二十四天的《玉色天香-玉雕藝術展》應運而生，李森林展出的玉雕佛像令觀者感受到法相的慈悲與智慧，不知不覺忘卻了身處疫情期間的恐怖。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年7月號】

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