在珠寶中跳著優雅的芭蕾舞—山崎藍子

【撰文／蔡蟳．圖片提供／山崎藍子】

芭蕾舞是一種輕盈、舒緩、優雅的舞蹈；年輕時曾在俄羅斯學習的山崎藍子，提到大家對於芭蕾的印象，是僅用眼睛觀看而感受其優美，可是在動靜背後其實富含深奧的技巧與感情，且所需要的極限體力與堅忍毅力，更會讓舞者留有不少「榮耀」的傷痕！

1995年在百貨公司的珠寶沙龍，她開始擔任珠寶改鑲與訂製設計的工作，學習怎樣深入顧客的「想法」然後創造出它的新生命，就這樣山崎小姐跳出了嶄新不同的舞曲。

腳尖點地Pointe。

腳尖點地(Pointe)系列

在珠寶作品裡面，表現出舞者手與足和諧的優雅舞姿，能讓手指看起來修長且又美麗，女人的曲線顯得婷婷裊裊。甚至舞動強調著的「啞語」之中，將雙手舉過頭頂在上方交替畫圓，不正對著您說「我們一起來跳舞吧」！

蒔繪別針作品 蓮竹桔梗。

蒔繪(Makie)系列

採用她們最發達的傳統技法－漆藝，Japan=漆器，正如通稱China=中國。多重工序得透過多位漆藝師嫻熟的技術，需要多次的工作天數。漆器無法大量生產，因此使得漆藝與珍珠之結合成為稀有作品。

12星座 Happy Jewellery。

「Happy Jewellery」12星座墜飾系列

山崎藍子與星象專家水谷奏音是共同開發出「Happy Jewellery」12星座的墜飾，推出摹古兼具創新的現代摩登款式著實熬費苦心，不過這兩年來，此些已成為追捧者奔走告知的作品。

群舞Corps De。

縱使山崎小姐的設計幾乎都為輕奢珠寶，可是在每一個世代都有可能進行傳統的一種修正，乃至於突破，台灣珠寶設計師亦不乏此樣的範例。優質創意，向來是台灣民間藝術的強項優勢，借鑒他人的故事，擇取、過濾、再加工不斷來演化珠寶設計創意，闌珊燈火相信是會大放光明的。

幸運草與靈蛇Clover ＆ Snake。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年7月號】