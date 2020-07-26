是琥珀收藏家還是玩家 黃憶人的侏儸紀世界

【採訪／邱惟鐘‧攝影／鄒六】

父親在他國小的時候送他一套LIFE昆蟲叢書，在書裡他第一次看見琥珀還有包在裡面的昆蟲，感到非常有趣，於是激起他開始蒐集有關琥珀的種種資料，從此奠下他此後的收藏與創作之路，今天，黃憶人不僅成了琥珀收藏家，也是一位業餘古生物的研究者。

由各色琥珀拼貼而成的作品。

是琥珀收藏家還是玩家

2018年，黃憶人在誠品書店舉辦了一場「琥珀宮」的藝術創作展，作品除了有琥珀裡古生物的動物特寫，也有影響人類演進至深的人物，如達爾文、愛因斯坦等，由各色琥珀拼貼而成的作品，不同於一般的藝術創作，色彩鮮明、造型饒富童趣，因此採訪黃憶人時，我問他，你是琥珀收藏家還是玩家？黃先生很嚴肅的對我說，「我是古生物研究者，也是琥珀收藏家，我從琥珀原生的核心元素出發，運用琥珀豐富多變的色彩與內涵，穿越時空，根據原生物種創作出眼前的藝術品，無人能出其右，怎可說我是玩家呢！」

叢林之王。

愛因斯坦。

達文西。

藝術，就是要在意想不到的地方，創造永恆的價值

談到他的琥珀藝術創作，黃憶人自信滿滿的說，這不是一般的繪畫或陶藝，相信別人要仿也仿不來，他研究古生物多年，思想是他的創作核心也是藝術的根脈，Amber Boy一本童心，不忘初衷，在意想不到的琥珀世界裡，創作出自己心裡想要表達的藝術作品，那方是永恆的價值。最讓黃憶人感到驕傲的是，2017年他與南京古生物研究所發表的學術貢獻「新種白堊紀蜻蛉目昆蟲」就以他的名字來命名，在國際上稱之為「黃氏憶人扇蟌」。

新種白堊紀蜻蛉目昆蟲」就以他的名字來命名「黃氏憶人扇蟌」。

琥珀是時空膠囊 解密古生物世界的金鑰匙

源自對昆蟲的熱愛，加上經常閱讀國外昆蟲圖鑑中，得知其實琥珀裡包藏著許多我們不曾見過的生命，研究古生物昆蟲的樂趣在於，「不存在的事實」、「不可思議的現象」，就好像緬甸9900萬年前的琥珀裡發現的昆蟲，簡直令人難以想像的怪異，因為比現實更誇張，所以有趣。原來琥珀和古生物之間存在著密不可分的關聯，它是解密古生物世界的金鑰匙。

病毒也是一種生物

黃憶人最新的創作「病毒啟示錄」，他說，病毒是地球上最原始最神秘的微生物，病毒的大小只有細菌的千分之一，處於半生不死的狀態下，當遇到適當的宿主時，它便開始藉由宿主細胞不斷自我複製增殖。現今為禍甚烈的新冠病毒到底到底是不是人類製造出來的？美國、英國和澳洲的科學家都已證實，它是乃自然界衍生的，它們靠著不斷複製與變異，終於對人類造成空前的傷害。

黃憶人最新的創作「病毒啟示錄」。

黃憶人的作品裡一向具有許多科學訊息，材質的選用更有其隱含的寓意。以古老的琥珀作為病毒顆粒體，病毒顆粒上的棘狀蛋白，是入侵宿主細胞的鑰匙，由手錶的龍頭也稱錶冠所構成，除了形意形體之外，亦象徵著人類追求的文明（科技），對於地球（自然）的傷害，就猶如病毒肆虐人間的借鏡！

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年7月號】