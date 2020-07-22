老銀家也是老行家 收藏家范能談「銀飾收藏」

【採訪／邱惟鐘‧攝影／鄒六】

2020年立夏的下午，我約了設計師王月要、彭士芳一同來到位在台北市延吉街巷弄裡的范能工作室，參觀范爺的銀飾收藏並聽聽他的收藏故事。

老銀家也是老行家

范能有人稱他范爺，一頭栽進銀飾收藏已有38年，他台灣是少數銀飾收藏家裡最資深、也是收藏最豐富的行家，許多從事復古珠寶設計的老師都曾經來到這裡尋找老銀飾配件，也有不少知名收藏家來此尋寶。

1980年代台灣經濟正在起飛，儘管兩岸還沒有開放，許多人已經嗅到中國古文物價值的氣味，就在此時范能成立工作室，原來想做珠寶收藏，發覺學問太大，所以選擇了比較單純的銀飾收藏，而他收藏的範圍著重在首飾，投注資本也比較無壓力。

銀飾賞析。

30幾年前流入台灣的老銀飾往往是以「袋」計算，許多脆弱的老銀飾往往被擠壓得零零散散，還好自己懂得些金銀細工，買進之後，再將它們敲、折、鍛、焊，整理整理，保持原有型體，許多小件的配飾如頭飾、帽花、服飾，都是珠寶設計師的最愛。為了研究老銀的型制、工藝、作工，范能買了許多書來充實自己，由於自己懂得比舊貨市場的人多，所以常常能夠買到「物超所值」的東西。

當時台灣經濟好，一些珠寶文物經由香港、澳門商人紛紛帶入台灣。那段時間是喜好收藏文物者最甜美的時光，逛台北光華商場成了他每週的功課。范能說：有時收到幾件難得一見的精品，會高興得睡不著，只要用心去挑，每次去總有滿意的收穫，也因為這樣的機緣，他成了台灣老銀家(老贏家)。

銀飾賞析。

掀起老祖先的金、銀飾收藏風潮

早年，范能成立個人工作室，從事中國老祖先的銀飾收藏、修復與買賣，由於這類收藏的人不多，他就成了箇中佼佼者，生意好的時候，顧客應接不暇。他並沒有將賺到的錢去投資股票，而是再去各地文物市場尋找一些原本買不起的精品，因為他深諳老銀的製作手法，常會親自動手將一些不起眼的花件拼湊，設計成一件令人眼睛一亮的老件，不是老行家根本辨識不出來。

用寶石搭配銀飾，也有一番風味。

大多數人不願意收購受損的瑕疵品，范能因此能以超低價格買到，就在修復過程中，他更加了解各個時期老銀飾的絕美工藝；加上他喜歡閱讀、研究相關文物資料，范能的工作室只有書櫃，不見展示櫃，觸目所及都是書。

在購買的經驗上，他有時候感到納悶，為什麼有些看來很稀奇的銀飾，以為自己買到了珍貴孤品，沒想到他越買越出現，因此他的收藏裡常常有許多看起來很相似的作品，倒是因此越買越有經驗。對於唐、宋、遼、元、明、清老銀飾的區別與研究，在台灣范能應當是「無人出其右」。

在小小的工作台上，修復許多老銀飾。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年7月號】