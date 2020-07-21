與珠寶結上不解之緣 珠寶詩人曾郁雯的設計人生

【採訪／邱惟鐘．人物攝影／林謙和】

【珠寶提供／YUWEN ．服裝贊助／克萊亞】

珠寶詩人曾郁雯畢業自台大歷史系，30年前一個偶然的機緣，孩子的爸在台北東區頂下一個店面，從此她與珠寶結上不解之緣，開始她的珠寶設計人生。

挑戰與機遇

人生的道路變化多端，從來不是你想怎樣走就能怎樣走，1991年，意外地曾郁雯一夕之間成了珠寶店老闆娘，進入這個陌生的行業，她自許為好奇寶寶、知識控，開始大量閱讀珠寶相關書籍，時常與廠商、客人討論、向工廠師傅請教，不惜重金投資自己去上GIA 6個月的課程。上完GIA的寶石學家課程，她對於寶石有更深度的認識，將當初在台大歷史系讀書的啓發連結到珠寶設計，她的珠寶每件都有故事，熱愛的文學、歷史都是創作珠寶的養分，也可以當成背景資料，對於作品的闡述更具說服力。不消幾年，她由爬格子的設計師成為珠寶詩人設計師，她說「珠寶是女人貼身又貼心的心靈伴侶」，不斷創造珠寶更高的核心價值。

《巴黎鐵塔星夜燦燦》蛋白石紅藍寶鑽墜。

乘著文學與美學的雙翼 自由翱翔

除了珠寶、小孩，曾郁雯生活上最不可或缺的就是旅行，她稱之為「旅神的招喚」。

因為身兼數職，過年是她唯一的私人假期；有一年她去義大利旅行，剛好正是與民國一代才女林徽音(建築師、詩人)和梁思成渡蜜月的行程幾乎相同，回國之後就創作了膾炙人口的「人間四月天」珠寶系列。

曾郁雯生長在三峽，從小對於清水祖師廟的建築、雕刻很崇拜，加上大學就讀歷史系，更讓她對老物件的美感有著個人獨到的見解；她很喜歡日本京都，幾乎每年必去，京都是日本的古都，不僅四季風景皆美，文化底藴更是深厚，激發很多的設計、寫稿靈感。從旅行中她創作出「嵐山秋霧」、「帶我去旅行」、「光影紀行」等珠寶系列，最近推出的「巴黎系列」更是讓人眼睛為之一亮。

《嵐山秋霧》。

真的？假的？設計師都是半夜才來靈感？

曾郁雯是個夜貓子，文藝界、設計界許多人都知道，她擔任台灣創意設計師協會副理事長的唯一要求就是下午一點以前的會議，都不用通知她，因為她正在與周公下棋，她說這也是不得已的事，她的睡眠長期被工作嚴重切割，孩子出世到就學期間，必須等到孩子睡著之後才能等到一個完全安靜下來的世界，方可專心閱讀、寫作、設計珠寶，久而久之就成了習慣。除了早起她從小就怕開會，常常搞不清楚議事章程，只好跟協會的會員們說聲對不起囉！

最喜歡的寶石

曾郁雯說，她最喜歡的寶石是蛋白石、珍珠、鑽石。

1. 蛋白石：就是喜歡它那千變萬化、色彩繽紛的「遊彩」現象，例如「梵谷的星空」這件作品，創意來自梵谷經典名畫《星空》，天空的紋理像渦漩狀的星系，星光點點有近有遠。當她看到這個不規則的蛋白石，腦海中馬上聯想梵谷《星空》的意境，成品出來果然令人嘆為觀止。

2. 珍珠：珍珠可以百看不厭，溫潤、圓滿，不論白色、金色或黑色，只要設計得體，都是女人最好的朋友，最溫柔的陪伴。

3. 鑽石：它是宇宙神奇的結晶，可以是主角，也是最佳配角，不論大小、形狀、顏色、等級，都可以變成獨一無二的作品，像每個人都能活出自己不同的人生。

帶你去旅行系列《追憶威尼斯》。

收藏級珠寶的必備條件

曾郁雯說收藏家是設計師的知音，兩者因作品互相吸引，如果審美觀點及理念相通就會產生共鳴。她的作品為何吸引許多收藏家？因為作品被賦予豐富的故事性及很大的想像空間，每個人都可以從作品看到自己的想法。再加上她的珠寶在設計的時候很注重細節及配色，入手入眼都很舒服愉悅，具有療癒的效果。她說在設計珠寶時，首先會想到要給人很貼身、貼心，幸福的感覺，再大件的作品都可以放心配戴，不會太張揚。

收藏家與設計師就是彼此的知音

偶而也會遇上客戶沒辦法百分之百滿意設計的成品，碰到這種情況，曾郁雯大致有三種做法：

一、「如果自己也不滿意，而且實在也不適合客人的風格，我會主動要求重作」。

二、如果對作品很滿意，會好好與客戶溝通，說明設計、製作的細節，並且鼓勵客人先試戴一段時間看看，感受一下再決定，也許雙方在意的地方不一樣，或者客人已經習慣某種模式不願意改變，應該給雙方多一點空間跟時間。曾郁雯說：「設計師在堅持美感的同時，尤其是針對私人訂製的客人，也要充分考慮客人的風格及需求，這也是一種專業。

三、如果事先已經溝通，也得到雙方認可，客人卻一再要求更改設計或壓縮預算，根據多年的經驗，很難產生好的作品，與其勉強不如早一點終止合作，當朋友就好。每個人對美感及價值見仁見智，切莫強求。

《秋天來了》翡翠鑽石墜耳環戒套組。

有什麼建議可以給現在正在做設計的朋友們參考

從事珠寶設計30年的曾郁雯，歷經人生的淬鍊，對於真、善、美的事物始終保有初心，方有今天的成就，她建議正在從事設計工作的朋友，或想進入珠寶設計的同學「問問自己的初心，是否對設計有熱情、有摯愛，否則這條路很難堅持下去」。

「要有不斷自我挑戰的勇氣，要求自己每次作品要比之前更好，多吸收知識，創意、專業都很重要，設計要能執行創意，落實專業，想通這些，你就會看到更寬濶的天空」。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年7月號】