黃湘晴 踏雪追夢-分享大陸發展的成果與甘苦

【圖文提供／黃湘晴】

2012年的冬天，北京珠寶展開展首日突然下起大雪，大地一片雪白像是為我鋪陳一道邁入大陸珠寶市場的道路，感覺很美，但…路卻有一點滑，必須小心翼翼的走，才能順利的邁開步伐，我應大陸的央企「中國珠寶公司」之邀，在北京舉辦首次的個人作品與我的新書「文學珠寶經典饗宴」發佈會，從此開啟了我進入這個世界第二大經濟體的珠寶市場之路。

受邀參與「2013年兩岸珠寶設計名師論壇」‧北京。

我們有態度、我們不將就

很幸運的這些年經過努力，和周邊朋友與長輩的提攜，讓我有很多的助力，順利在大陸推動我發起的文學珠寶與沉香珠寶潮流，並成功地五度登上大陸珠寶專業雜誌的封面和近百篇的媒體刊載報導，同時連續四年獲得大陸國家級比賽獎項，這些對於我在大陸的發展有很大的裨益。有了這些好的開始，當然繼續努力不懈，並且低調小心謹慎的邁向之後的每一步，這是常常提醒自己的，畢竟現在只是開始，未來的挑戰必然更大，對於這龐大的經濟體，縱使迷人，但絕不能迷失…況且發現，大陸珠寶產業最近有一股不可輕忽的新興勢力正在蓄勢待發地崛起。

碰上一個好時機—珠寶設計師的黃金年代

我曾經在大陸的雜誌訪談中說過：「眼下中國的珠寶首飾設計，正是我們放眼全球珠寶產業，千百年難得一見的機遇，是珠寶設計的大時代也是珠寶設計的黃金年代。」因為這股潮流推波助瀾，大陸80末至90後的二三十歲年輕珠寶設計師的數量與能量，也如雨後春筍般的快速成長，網路是他們的共通語言，政策的推動加上國際化的交流與融合，加快了他們成長的速度，他們正以一種全新的國風型態詮釋大陸本土的珠寶設計語彙，成為當下一股不可忽視珠寶市場上的新勢力。

黃湘晴設計師首創「沉香珠寶」，受到大陸央視到場採訪報導。

逆風飛行 不進則退

也許你會說，這些在台灣的我們也都正在經歷中，並沒有什麼不一樣；其實不一樣的是，大陸市場沒有千禧年之前的華麗包袱，只知道一路向前衝。而我所在安逸的生活上往往不想改變，可能我們不夠老到離退休還很遙遠，所以處在當下這個景氣低迷不振的時間點，以不便應萬變的狀態是非常危險的；還記得我們曾經歷經過純手工打版當道的年代，當時市場排擠後來的蠟雕起版，如今蠟雕與手工師傅幾近凋零有被3D建模取代的趨勢，而七八年前我們還在為要不要轉型顯微鑲嵌而掙扎，現在顯微鑲嵌已成必要選項；諸如此類，讓我們親眼見證了時下不進步就極有可能會被淘汰的現實面。

「展翅高飛」，以沉香作為珠寶材質的創新運用，本件作品第九屆中國珠寶首飾設計與製作大賽國家級賽事大獎。

尼采說：那些殺不死你的，終將使你更強大

大陸的市場雖然誘惑力十足，但美麗的外表同樣潛藏著暗潮洶湧的危機，在大陸因為龐大的市場規模，造就便宜的科技幾乎無所不在，提供了創新的養分。即便如此，大陸市場還是有著一些對於想要前進者不得不注意的相對危機，諸如：(1)市場一片逐利的心態，難掩抄襲仿製的誘惑力。(2) 市場週期短，商業追求爆款當道，業界無心長期品牌之路的經營。(3) 全民微商的時代，破壞了既有市場價值機制。(4) 網紅帶貨的新興行業，扼殺了經典款的遠景與後路。(5) 價格戰的廝殺，斷了創作者的初心。這些都是糖衣毒藥的誘惑，充斥在整個業界周邊，考驗著所有人的傳統價值觀，一時也很難分辨是補藥還是毒藥。特別是在新冠肺炎疫情爆發之後重擊所有的商業運行，實體店鋪銷售尤其嚴重；疫情後經濟發展的不可預測性，勢必更嚴重影響並牽動產業後續的發展趨向。

作品《無相》再度獲得第四屆天工精製大賽大獎。

最近新冠肺炎疫情爆發，全世界幾乎少有倖免，讓我們真的有感於現在這個時代永遠是計畫趕不上變化，很多費盡心思鋪陳許久的計畫，現在都得重新思量重新佈局，常言道：「只要用心，會自然找到生命的出口」；但願一切都是上天美好的安排；面對一個全新的環境總是甘苦參半有苦亦有樂，但不斷勉勵自己莫忘創作的初心並留住心中的那一片美好，所有一切好的壞的都將會過去，就讓我們留住心中的那一片曾經的美好，獻給我們現在所處的年代，以及我們的未來。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年4月號】