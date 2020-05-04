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Jade Chiu的異時尚美學

聯合新聞網 / 珠寶世界
曾被獲選為「世界百大珠寶設計師」的台裔旅美珠寶設計師—丘琬琳Jade。
曾被獲選為「世界百大珠寶設計師」的台裔旅美珠寶設計師—丘琬琳Jade。

【丘琬琳 自述．整理／林湘苓】

丘琬琳，畢業於知名時尚設計學院—帕森設計學院，2009年自創同名品牌「Jade Chiu」，於2014年獲得義大利世界百大新銳設計師大會評選為「世界百大珠寶設計師」的頭銜，並在2015年登上《VOGUE 》Italian新銳品牌排行榜。如此優秀有才氣的設計師所經歷養成的過程以及對於珠寶設計獨到的美學天分，本刊邱社長特地邀請她暢談在珠寶路上所堅持的努力過程。

「鳳凰之夢」，以黃金、葡萄石創作，如同翠鳥在葡萄園裏猶如夢境般的馳騁快意。
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珠寶路緣起自己的堅持

2010年底，時尚珠寶在紐約是指標，但丘琬琳不想再花時間回學校重新開始，於是跟隨一位半路出家的珠寶設計師，用網頁平面設計的技術與他交換學習。前3個月設計師一直不肯教導她，在她懇求下終於得到半小時雕臘的教學。丘琬琳回家後，用7天的時間，做了10個堆蠟作品。作品外觀使用一小片一小片的蠟，疊堆出寫實的概念型設計。丘琬琳很興奮的把成品拿給那位設計師看，他卻冷冷的說，妳可以不用來了，因為他深感威脅和怯懦，直到後來丘琬琳幫助他提高銷售成績後，他才得以放下防備心。在丘琬琳參加2014年於義大利舉行的世界百大新銳設計師活動後，便有感於大會讓設計師們能敞開心胸的去接受和欣賞彼此，因此這幾年致力於善意交流的風氣改善。

「融—寶石版」，設計師以波普超現實主義來詮釋12生肖的符號。
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有夢敢追 赤子無所畏懼

丘琬琳說，在台灣成長的過程裡，因為填鴨式教育的關係無法選擇自己喜歡的科系就讀，因此叛逆、早熟、不認輸的自己想為自己找到專屬的天空。丘琬琳從小就知道，只要一開始畫畫創作和打扮，就會受到大家的讚揚，但卻跟自己心裡所想要的背道而馳。某天，看了在時尚學院裡拍的電視真人秀展演，設計師們現場比賽的服飾作品，深深感動於這些參賽者不畏懼的心，於是買了單程機票到紐約尋夢。在紐約當地選修了時尚學和皮飾品製作類課程，也半工半讀的在名設計師旁學習，從此就自在優游於她的時尚夢裡，最後自創了自己的皮飾及飾品品牌。

「雙面馬」，以雙生似錦鯉般帶來的祝福作為設計概念。
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獨特的美學感 打破既有框架

在藝術的國度裡，不管是以什麼形式，都是個人對美學的一種見解和抒發。這10年來，因為她本身具有的紐約時尚背景、獨到的藝術天份，以及非科班出身的關係，打破了很多既有的珠寶設計框架。

「皇玉冠」，黃金、黃鐵礦、碧璽以及翡翠結合的設計。
「皇玉冠」，黃金、黃鐵礦、碧璽以及翡翠結合的設計。

丘琬琳認為珠寶的內涵，是要靠時間去學會欣賞的。從時尚飾品到高訂珠寶，她不斷開發屬於生活型態的時尚藝術珠寶系列，與古董點翠的新創融入、與琉璃的結合、用珠寶來裝飾油畫新試驗，還有和IOT物聯網的科技結合時尚珠寶首飾的研發等等所有的可能性，她都去嘗試。

「國際象棋組」，這是象徵讓珠寶住進生活態度的擺飾。
「國際象棋組」，這是象徵讓珠寶住進生活態度的擺飾。

丘琬琳在這幾年裡的創作融合了更多工藝和技術、賦予寶石不同的美感寓意，闡述延展永續的生命力和想像。對她來說，無論從時尚藝術到概念實驗，都是珠寶與生活體驗的一個連結，是為了吸引更多美好的人事物到我們的生活裡。

「鳳冠」是由50個珠寶拼裝而成的時尚藝術珠寶。
「鳳冠」是由50個珠寶拼裝而成的時尚藝術珠寶。

用自己的熱情發光發熱 照耀珠寶時尚界

丘琬琳很驕傲堅持的做著自己的熱情，也很慶幸自己在洛杉磯時有機會能夠和電影團隊一起來發想、製作未來藝術時尚珠寶，且得到當地政府機構、寶玉石協會的支持；去年她參與在羽西美基金會和華美會在紐約的時尚盛典，與受獎者，舒淇、中國《VOGUE》雜誌的編輯張宇、吳季剛等知名人士，一起致力鼓舞新進的新銳設計師們。晚會中她捐出「鳳凰之夢」，做為晚會的拍賣，並將其收入捐給在美國時尚設計學院的華人子弟，來幫助和鼓勵新銳設計師們。丘琬琳說：「對我來說，能夠給予大愛，就是最強大的。」

「蓮花重生」，象徵初生聖女從蓮花甦醒。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年4月號】

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