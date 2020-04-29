談寶石的區塊鏈和可追溯性(下)

GemTOF飛梭質譜儀分析過程中，同時在寶石腰圍刻上微小的QR碼，讓用戶得以使用智能手機讀到寶石上各種相關訊息。(圖／SSEF H.A.O.Wang & V.Lanzafame)

【圖文／SSEF Dr. L.E. Cartier．編譯／杜雨潔 FGG GG FGA SGC】

區塊鏈—是行業變革的萬靈丹？

區塊鏈能為管理單位和其他需要它的用戶提供通透性和驗證，同時仍提供給每種不同類型的用戶相關的隱私和具體的分類性質。將區塊鏈與智能交易合約相結合的發展(如果預定條件雙方合意，則可以在帳戶／用戶之間進行自動交易和驗證)，可以更加提高效率，這是區塊鏈技術作為改變遊戲規則，得以變革產業而被廣泛研究的要因之一。

鑽石礦業戴比爾斯(De Beers)於2017年推出了Tracr™區塊鏈，使鑽石和黃金珠寶從礦區到零售商之間，以區塊鏈來進行可追溯性的連結。Gübelin固寶琳鑑定所和Everledger英國區塊鏈新創公司(全球防詐騙平台)正在試驗有色寶石的區塊鏈，他們於2019年推出此專案。

GemTOF飛梭質譜儀。(圖／SSEF)

寶石的產地來源

我們今天所知的有色寶石產地來源鑑定出現在1980年代，並且一開始就專注於礦床的典型特徵顯微內含物。爾後，來自不同產區的寶石材料，以化學和光譜學的分析得到了判定上的補充，例如SSEF的Henry Hänni漢尼教授於早期投注於克什米爾藍寶石的研究工作。

當今，寶石的產地(國家)鑑定是基於特徵內含物、化學以及光譜學的專業科學意見。可以繼續就鑑定產地的要求(地理上以及判別天然亦或是合成寶石)和寶石是否經過處理提供必要的證明。寶石的內含物及其發現地點可幫助驗證並提供寶石學相關數據，日後可將其與現有的監管鏈資訊進行比對。

SSEF於2019年發表了GemTrack ™「追踪寶石」的服務。GemTrack文件運用寶石學技術將刻面寶石信息連結到特定的原石上。GemTrack基於原石的晶體學、結構學、化學成份和顯微分析的綜合，進行詳細的指紋辯識和數據記錄。這些相符的特徵隨之在切割和拋光過程後，對加工完成的寶石進行比對，能夠追踪一連串的過程。

有了技術和可追溯性—那接下來呢？

由於區塊鏈在其他領域也仍在一個初期的概念階段，因此尚不明確全行業是否必要尋此共識。對於主要多由家族企業組成的寶石和珠寶行業，需要進一步了解供應鏈的各個層面以及如何從區塊鏈的技術裡所提供種種的機會中受益。但當前對礦場到市場的一路完全追溯的關注可能不像所表現的那樣實際，市場也不見得需求或要求。

寶石行業某些區塊的分散性使得追溯來源變得複雜且困難。未來在法則的規定和消費者的要求，勢必會漸漸促使業界對供應鏈來源的完整性機制尋找解決方案。比如說合成材料和經過各種處理的寶石，可從供應鏈不同階段的驗證中，將明確地與天然／未經處理的寶石材料做出有效隔離。

總而言之，還沒有「仙丹」可以立馬改善或改變鑽石和寶石供應鏈的流程。唯有採用多種技術方法的結合，主動提高透明度，並提供更多永續的經營發展方得成果。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年4月號】