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禪意佛雕 樹立標竿

聯合新聞網 / 珠寶世界
千手觀音。
千手觀音。

王東光個人照。
王東光個人照。

【圖片／傳習玉坊‧整理／吳靜華】

出生於鄭州，1972年次的王東光來自一個普通的農村家庭，在父母的囑咐下，王東光帶著夢想到工藝美術公司，系統性的學習專業知識與雕刻技法；1992年20歲的王東光拜入恩師仵應汶的門下，4年後離開老師創辦個人玉器加工坊。2007年再度回到恩師仵應汶大師的身邊，開始用晶瑩剔透的水經雕琢佛像人物。

常懷歡喜心 結下水晶緣

王東光給人的第一印象，是溢滿全身的佛性因子，他以自身的正能量感染著身邊每一個人，他把這種佛性融入到水晶創作之中，將傳統雕塑的理念與現代藝術理念相結合，並通過水晶雕琢的獨特刀法，創造出信仰與藝術交融的水晶佛像佳作，期望給觀眾帶來安詳與寧靜。他用不朽的水晶雕出佛像的永恆藝術。

如意觀音。
如意觀音。

2017年底，王東光在鄭州創辦傳習玉坊工作室，他常說：「做玉雕30多年，究竟是我雕琢了玉，還是玉雕琢了我？是我創作了作品，還是作品成就了我？表面上雕刻的是佛，其實琢磨的是自己的心性，在玉我互雕互琢的輪迴裡，在水晶雕琢的世界裡，不斷完善自我，回歸本我。」

榮獲2017年晶華獎 金獎 【覺】
榮獲2017年晶華獎 金獎 【覺】
榮獲2017年晶華獎 金獎 【覺】

大地的存在象徵著，我們能在對立的事物保持正中；內與外、喜與悲都是一體兩面，因慾望而感到歡快、終以悲傷而結局。眾生生命的意義、眾生皆應明悉、喚醒眾生的覺知，自在遨遊於天地。我們須繳踏實地、明明了了、喜悅與悲傷，白晝與黑夜、善行、惡行，真實與虛幻，其關鍵在於中道，那是生命之源；存在於每個人的覺知，而不在身外。

一葉菩提。
一葉菩提。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年4月號】

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