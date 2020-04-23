【圖文／陳俊樺】

2月的吐桑跟以前不同的是今年受制於新型冠狀病毒的影響，這次來自中國的買家少了很多，正因如此，今年撿到便宜的機會也特別多，對買家而言非常佔優勢。

哪那一個展值得去看呢？

(A) Kino Gem & Mineral Show, JOGS, G&LW

如果原礦是你的最愛，那麼Kino一定要去走走。展場內從半寶石到寶石級的原礦都有，加工寶石的工具這裡也很多。

(B) JG&M, 22nd Street, GJX, AGTA, Executive Inn

這個區域大約都是擺設雕刻件、寶石海報、工具、有色切割裸石、蛋面、串珠、恐龍標本、化石等販賣物品。需要注意的是，在AGTA跟GJX參展需要先登記公司證明資料，而外國廠商或買家，只要護照跟有英文的名片申請登記就可。。

(C) Days Inn, Pueblo, Rapa River, Howard Johnson, Ramada

這區域就在22nd Street跟JG&M對面，這幾個展什麼都有，舉凡孔雀石、碧璽、水晶原礦，加上有色寶石、化石、設計師珠寶產品、工具等一應俱全。

(D) Westward Look Fine Mineral Show

這個展非常特別，可是比較遠，需要開車前往。它是屬於礦物標本展，每個廠商擺設的標本都是非常鮮豔特殊，筆者非常推薦。

吐桑展附近的交通地理位置。

收礦跟採購

今年有很多來自非洲的貨主，所以有色寶石原礦選擇特別多。秘魯藍寶大致偏綠，含鐵量高，是容易被誤認為翡翠的品種。它也不容易受乾燥的環境影響而導致脫水。

美國藍寶主要的兩個礦區皆來自亞利桑那州。它的藍就是業界所稱的海水藍。因為這兩個礦早已枯竭，要找到漂亮的原料幾乎不太可能，但這趟吐桑行筆者幸運碰到1位美國藍寶礦工，他拿出了私藏了15年的美國藍寶原礦兜售，有幾塊值得收購，可惜的是這位礦工堅持整批出售，賣價也非常驚人，因此只能放棄，幸好仍有機會買到幾塊漂亮又值得的原料。

來自Inspiration Mine的美國藍寶原礦。

感到榮幸的是此次參展外還有特殊任務，筆者帶著由胡乃尹老師自主研發的切磨機DREAMER，來參加這個寶石世界最大規模的吐桑展；來訪的各國切磨師無一不對此切磨機讚賞不已，甚至直接要求授權代理。而且筆者所帶去的機台，就全部找到新的主人了，可見台灣出品的產品十分受到肯定。

品質賣相皆優的非洲沙弗萊石原礦。

台灣自製的寶石切割機台DREAMER。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年4月號】