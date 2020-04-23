「翡翠」加入CIBJO 打進國際舞台的里程碑

【資料提供／廖尚宜博士】

2019年國際珠寶聯合會大會(CIBJO Congress)於11月18日至20日在中東巴林舉行，CIBJO主席Caetano Cavalieri博士接受了香港寶石學協會GAHK的要求，並安排在會議討論建立翡翠國際標準的相關議題。筆者和黃紹基先生(香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長，周大福珠寶集團董事總經理)代表GAHK出席，表達了香港珠寶及翡翠業界的聲音和訴求。

翡翠命名的缘起及最新研究和發展

香港寶石學協會代表團的報告共分為3個部份：第1部份由歐陽教授主要指出1846年法國礦物學家Alexis Damour研究從中國帶回的少量玉器樣品，界定Jade(玉)分別由兩種礦物Jadeite(硬玉)及Nephrite(軟玉) 組成。但經過100多年的研究，很多中外學者已先後發現緬甸的「翡翠」中並非只含有硬玉，還含有多種其他礦物。1984 年，歐陽秋眉教授在翡翠「乾青種」中發現地生鈉鉻輝石(Kosmochlor)，而在輝石族礦物中綠輝石(Omphacite)及鈉鉻輝石更可與硬玉以類質同像置換形式共生存在。翡翠作為玉石行業傳統商品名稱，已有數百年的歷史，廣為業者及消費者所使用，現在加上學術研究的科學內涵，用翡翠(Fei Cui)來統稱含3種主要礦物：Jadeite(硬玉)、Kosmochlor(鈉鉻輝石)、Omphacite(綠輝石)的玉，是有學術基礎的，也符合市場的現況。

香港寶石學協會代表團的四位成員

珠寶市場的新動力

報告的第2部份由黃紹基先生主講，他以市場及消費者對翡翠珠寶的需求的視點為發言核心，題為「珠寶市場的新動力—翡翠珠寶如何配搭鑽石和彩色寶石」。黃先生引用很多國際有名的鑑定所已接納及採用「Fei Cui(翡翠)」作為鑑定結論為例子，說明翡翠檢測證書及翡翠珠寶在國際市場受買家歡迎的現況。

翡翠的命名及分類。

翡翠測試標準的發展及其科學研究成果

第3部份由筆者代表GAHK開發翡翠測試標準工作小組發言，報告了香港翡翠計劃的發展及其科學研究。香港的翡翠測試標準是由香港寶石學協會在2003年開展，在香港政府的支持和香港生產力促進局協助下，建立認可寶石(翡翠)鑑證師專業登記制度。而中文版翻譯工作則委託中國地質大學(武漢)珠寶學院負責，由楊明星院長帶領多名專家去執行，並於2018年正式發佈。

樣本中共生的硬玉和綠輝石呈複雜的鑲嵌結構。

2010年筆者首次發表了翠綠色綠輝石質翡翠的研究，發現其外貌和物理性質與硬玉質翡翠非常相近，一般基本寶石學儀器難以識別，可利用傅立葉變換紅外線光譜儀或拉曼光譜儀及成份分析區分。2012年美國寶石學院GIA也發現翠綠色綠輝石的存在，並質疑硬玉(玉)的命名問題，提出擴大玉的定義，建議加入綠輝石。而近年在義大利及瓜地馬拉出產的綠輝石質翡翠中，也發現有高檔陽綠色的品種，其化學成份與墨翠(含暗綠色綠輝石品種)比較，氧化鉻(wt%) 含量相對較高，氧化鐵(wt%)較低。

翡翠測試標準能為鑑證師提供清晰的指引，並能提高消費者的信心。香港認可鑑定所現每年共簽發出的翡翠鑑定證書約4萬多張，然而10多年來鑑定所從未接獲任何相關的法律訴訟或檢控，其成效可見一斑。

筆者期望Fei Cui (翡翠)這一命名可早日編寫入CIBJO的藍皮書中，讓世界各地珠寶愛好者都能更準確和深入地認識翡翠，為業界各持份者帶來裨益、促進貿易發展。

近年義大利及瓜地馬拉出產的翠綠色綠輝石質翡翠。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年4月號】