鈺如亨珠寶 不受拘束的珠寶美學

【採訪／邱惟鐘．人物攝影／林謙和】

溫暖的微風夾帶著春天的氣息，此時正是褪去厚外套，沐浴在陽光裡的好時節。輕鬆漫步享受宜人的天氣，一起來到鈺如亨珠寶欣賞美麗的精品吧。鈺如亨珠寶位於台北市最漂亮的敦化南路二段已有25載，在宛如巴黎香榭大道蓊鬱林蔭的敦化南路上，鈺如亨典雅的門面，很容易讓人一眼就認出來。

夜晚的店面，常常讓人佇立於前不肯離去。

專做單品 贏得客戶25年來的信賴

做人低調不浮誇，做事負責任，皆來自秉持家訓。天性喜好華麗色彩，大喇喇的性格，讓她具有更多元、更大膽、更積極的設計師風格。

喜歡選用貴氣稀有的寶石作為設計的主角，大膽凸顯色彩之美，更利用不同的貴金屬及鑲嵌工藝來完成理想中的珠寶作品。珠寶的尺寸比起其他藝術品其實微不足道，不過珠寶是小而精小而巧的身上藝術品，需要大膽融入設計師的原創精神，與擁有者成為一體，這樣方可以彰顯配戴者的個性與品味。

帕拉伊巴碧璽絲巾套鍊-山水丹青雜，煙雲紫翠浮。

能讓人賞心讚嘆的，才是真正的傳世珠寶

珠寶不只有保值與傳承上的價值，更多的是承載著每一位顧客的情感與回憶。也許是一個終身的託付，也許是最真誠的祝福或是慶祝成功的事蹟，它見證了許多人生命裡重要的時刻。

而一位細心的珠寶設計師也是顧客最好的朋友，要對顧客深入的了解，才能為對方設計出令人感動的精彩作品。能滿足顧客期待的，就會是超越寶石本身價值的作品。

翡翠鑲鑽手鐲-過雨看松色，隨山到水源。

看的是風景，也是心境

敦化南路上的鈺如亨，設計師Judy用自己對美的堅持，對珠寶的熱情，回應每位蒞臨的顧客，只要配戴著她設計的珠寶，就能回憶其背後珍貴的故事。JUDY覺得為人帶來幸福能量且自信閃耀，讓每位客人都從這裡能帶著滿意的笑容回家，就是她最快樂的時刻。

冰玉別針-飛流直下三千尺，疑是銀河落九天。

Judy說：我享受著每一天，因為我愛我的人生。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年4月號】