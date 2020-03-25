談寶石的區塊鏈和可追溯性(上)

【圖文／SSEF Dr. L.E. Cartier．編譯／杜雨潔 FGG GG FGA SGC】

近來，珠寶產業的全球各大連盟協同組織討論起這個議題，隨著公平交易、人權意識、環保的抬頭，開始以區塊鏈做產銷管理和企業形象的打造，國際鑑定單位也不斷尋求新的技術，開創區塊鏈的藍海策略。市場的獲益方程式，隨著供需的多重化，網路跨國交易的多元化，開創全新市場新格局；我們特別邀請到瑞士的羅倫．卡地亞博士和讀者來分享他在這些區塊間串連與研究上的概覽。

認證機制 追溯寶石資訊

鑽石、彩寶和珍珠產業已來到可追?性和可回溯性的討論範圍和市場需求的最前沿。認證機制和技術層級(例如區塊鏈)必須發展以面對寶石可追溯性的挑戰。當應用於寶石時，此類標準和相關技術，從現有的寶石學技術支援(例如地理產地的判定)以提高可追溯性和透明度中受益。

Dr. Laurent E Cartier，任職於SSEF瑞士珠寶研究院，近年參與寶石永續發展各項計劃。他堅信以科學化的管理機制，可改善礦產資源開採中的環境。

在衝突鑽石和金伯利進程認證機制(KPCS)的背景下，珠寶行業各大連會(例如CIBJO世界珠寶首飾連會，WDC世界鑽石委員會，ICA國際彩寶連盟，AGTA美國寶石商會)已開始著手面對這些問題，各組織已形成一系列的倡議，加強該行業社會責任的實踐，例如CIBJO負責藍皮書的編制或如國際珠寶責任委員會(RJC- Responsible Jewelry Council「產銷監管鏈方面」)的內容。

供應鏈藍圖讓資訊透明化 保護可續性生態

目前，有許多因素影響著責任制的發展以及珠寶行業(尤其是鑽石和有色寶石)增加可追溯性和透明化的舉措：

‧消費者越來越想知道他們所購買的寶石和珠寶在何處開採和如何製造。

‧媒體和NGOs非政府組織正對寶石和珠寶行業中材料的來源，和可持續性環境生態足跡以及礦工人權問題進行越來越嚴格的監督。

‧一些公司期望更明悉自己的供應鏈以降低風險，並有助取得正向的成果。

‧各國政府希望從寶石資源中改善控管和歲收。

‧全球各領導機構強調了走私和洗錢等問題。

‧一些政府(例如美國、歐盟)制定了「衝突礦產」法規，要求各上市公司了解和追?其供應鏈並遵守其法律。

區塊鏈的內部組成與判斷步驟。

供應鏈資訊系統化 以期解決衝突

可追溯性通常被理解為：一個對象是完全可追?的(即一個寶石在從礦場到市場供應鏈的每個步驟中，都有個別的記錄和可識別性)，但是還有其他種類的產品追?模型。

追溯的訊息可以用作：

‧供應鏈管理工具(管理和庫存查找)

‧證明符合規定(針對各方標準或法律要求)並支持審查作業

‧提供產地來源和／或可持續性指標的證明

經貿合作與發展組織(經合組織OECD)為負責任的礦產供應鏈制定了審查準則，適用於尋求尊重人權及避免經由採購的決策和做法而助長了衝突問題的公司；這些準則現在適用於所有礦產，包括鑽石和有色寶石。(待續)

這區塊鏈示例說明如何以單顆寶石從開採到切割，再到零售再到最終消費者的整個歷程中的記錄。 (圖／L. E. Cartier)

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年01月號】