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五感創作與溝通—長井 豊

聯合新聞網 / 珠寶世界
長井 豊先生工作時的特寫。
長井 豊先生工作時的特寫。

【撰文／蔡蟳．圖片提供／長井 豊】

此次訪問在銀座Art Work in GINZA野薔薇藝廊參加「當代珠寶首飾展」的長井 豊先生，他的珠寶設計獨具匠心，金工技巧窮工極變，裁月鏤雲不露斤斧，是一位不折不扣的珠寶大師。

義大利深造 研修各種工法

大學本科一畢業，長井 豊遂往世界金工之都的羅馬國立美術學院深造，累積了信用與不凡的金工技術，讓他得以遊歷於義大利各個工坊，研修其他不同的各種工法，後於羅馬開設自己的珠寶工坊。

得到義大利珠寶行業認可的他，隨即獲邀加入行會(Guild)，行會為歐洲11到19世紀商人團體的歷史專有名詞，分為商賈組織與傳統手工業組織。在歐洲的行規是如果無法加入行會，就算技術達標同工也不同酬。

意涵「復活吉兆」的18K黃金小鳥胸針，搭配藍寶石、紅寶石、鑽石。
意涵「復活吉兆」的18K黃金小鳥胸針，搭配藍寶石、紅寶石、鑽石。

整合旅外經驗回國推廣

旅居義大利時他經常回國，除舉辦許多大小的珠寶金工作品展，也榮膺各金工競賽的審查員，並歷任各講習會的講師傳播市場新知。2008年，長井先生獲得羅馬金銀工藝師協會(ARRO)頒發最優秀的盧卡獎(Premio‧Luca)，去國近30餘載的他，歸國之後在東京都北區的西原原成立自己的珠寶工坊。

18K黃金鑽石胸針，琉璃脫蠟鑄造。
18K黃金鑽石胸針，琉璃脫蠟鑄造。

走向珠寶工坊3.0的新型工坊

長井先生提出一新方向—跨出技術和品質向上的「價值」競爭，採取有效的Face to Face策略。

他也創造出視、聽、SHOW(秀)、觸、味這五感的「價值共創型業務」。「共創價值」的概念至今仍有許多學者對其研究，像是市場行銷第一人者菲利浦‧科特勒(Philip Kotler)教授清楚指出：

市場行銷1.0是一個以產品為中心的時代，強調產品質量和功能。

市場行銷2.0是一個以客戶為中心的時代，強調對客戶和產品進行詳細分析，使其與競爭對手區分開來，並且提高客戶滿意度。

市場行銷3.0是企業和客戶共同創造價值中心的時代。

大馬士革鋼鑽石戒環。
大馬士革鋼鑽石戒環。

商業模式 構造再革新

網路環境急速進步、電子商務大幅發展，導致消費者「物品」溢流情況，幾乎已達飽和的階段，珠寶業的構造勢必要再做其革新。

個人推論珠寶工坊3.0提升至4.0，智能工坊、智能生產、智能物流等絕對是個方向，科技始終來自人性「Face to Face」得觸及「Heart to Heart」，珠寶工坊創新4.0方有利基。

能與顧客Face to Face的 Bottega簡單俐落，一應俱全。
能與顧客Face to Face的 Bottega簡單俐落，一應俱全。

18K黃金墨西哥蛋白石新藝術風格墜飾。
18K黃金墨西哥蛋白石新藝術風格墜飾。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年01月號】

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