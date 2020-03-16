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綠松石的常見處理方式

聯合新聞網 / 珠寶世界
這件玉髓經過多重顏色處理，具有類似土耳其藍的經典顏色且不易被檢測。
這件玉髓經過多重顏色處理，具有類似土耳其藍的經典顏色且不易被檢測。

【圖文提供／賴泰安 賴泰安寶石鑑定中心負責人、游宗錚 賴泰安寶石鑑定中心主任】

由於綠松石產地來源眾多且類型不太一樣，在交易市場會存在不同的處理與仿替品，這些「有問題」的綠松石大致上可分成幾種類型，一種是材質上(成分)為綠松石但經過不同程度與方式的處理；另一種是材質上(成分)完全非綠松石，只是外觀仿冒綠松石，我們稱之為綠松石替代品；除此之外還要注意合成綠松石與再生(重組)綠松石。

本中心列舉如下三種具有代表性、以及近期市場中所充斥的膺品(統稱)來分享給讀者。

1. 染色處理矽硼鈣石

天然綠松石在業界又稱為土耳其石，它有個很貼切的外觀形容詞「蜘蛛網母岩結構」，其黑色脈紋往往與綠松石體色(藍色)形成美麗的對比。大多數的矽硼鈣石(Howlite)為白色，具有深灰、黑色的脈紋，外觀上與綠松石的脈紋相似且易於染色，因此經常染色來仿冒綠松石，顯微鏡檢查染色的矽硼鈣石即可看出顏色有深淺不一的斑塊狀。

今科技鑑定會利用光譜分析礦物成分，已可明確的做出區隔，例如拉曼光譜或是紅外線光譜等。

矽硼鈣石經常染色用來仿冒綠松石。
矽硼鈣石經常染色用來仿冒綠松石。

2. 多重處理矽硼鈣石

除了利用染色技術將原本白色的礦體染成綠松時常見的體色外，同時還增加製造蜘蛛網狀的特徵並加以覆層綜合性材料，這種同時具有樹脂成分的材料亦可作為縫隙填補以及增加表面光亮的效果。

多重處理的矽硼鈣石還另外增加蜘蛛網狀的特徵，更加逼真。
多重處理的矽硼鈣石還另外增加蜘蛛網狀的特徵，更加逼真。

3. 染色處理玉髓

玉髓(Chalcedony)是石髓家族中之一員，某些質佳的天然藍玉髓就有可能具有類似土耳其藍的經典顏色，甚且質地更優的還會類似翡翠般的溫潤。這次的其中一個樣本，其實是染色處理的玉髓所仿造。

上述三種是近期所歸納出常見的綠松石仿品；但即便是天然綠松石，也存在著一些處理的狀況，這些處理主要是改善綠松石先天性的條件不足，例如顏色差、結構不良等缺失所做出的補強：

綠松石的收藏學問多，但其色澤和質地仍吸引不少粉絲追隨。(非本文案例仿品)
綠松石的收藏學問多，但其色澤和質地仍吸引不少粉絲追隨。(非本文案例仿品)

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】

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