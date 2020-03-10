華夏漆器博物館的收藏—東方紅

【圖文／徐樂眉】

剔彩乾隆御製詩白玉嬰戲圖山水人物畫屏。

「漆器」意指將漆料塗在各種器物上，進而製成的日常器具及工藝品、美術品等。漆器所用的漆料是生漆，是將從漆樹割取的白色汁液經加工製成塗料，屬於天然產品，有耐潮、耐高溫、耐腐蝕等功能，完全無毒，可保存千年不褪變。一件雕漆作品要經過上百道工序，傳承有序的漆器工藝，隨著時代而推陳出新，直至現代工作者積累豐富的經驗，創作無數精美的漆器藝術品。

漆器 根植於民族先民的基因

中國是世界上最早發現並使用生漆的國家。8,000年前，浙江跨湖橋遺址出土的「漆弓」，專家稱為「漆之源」；7,000年前的新石器時期，浙江河姆渡文化遺址中，出土了木胎塗漆碗；到了夏、商、周時期，從單純的使用生漆到使用各樣的色料調漆。

‧戰國—西漢時期

出現大型器物與堆漆技法等。其間用金或銀箔嵌貼鏤刻的人物、神怪、鳥獸形象，並以彩繪的雲氣、山石等襯托，前所未有。

‧唐代

漆器發展已至榮景。用貝殼裁切成物象，上施線雕，在漆面上鑲嵌成紋的螺鈿器；有用金、銀花片鑲嵌而成的金銀平脫器，工藝精妙絕倫。

唐 大漆夾紵釋迦牟尼佛造像。

宋 剔犀福字款捧盒。

‧明清時期

漆器工藝大放光芒，種類分為14種，有一色漆器、罩漆、描漆、描金、堆漆、填漆、雕填、螺鈿、犀皮、剔紅、剔犀、款彩、熗金、百寶嵌等等。

清乾隆 彩繪嗆金堆漆班禪六世班旦益西造像。

清乾隆 剔彩八寶纏枝紋雙耳三足香鼎。

清乾隆 剔紅九龍紋飾文房櫃。

逆轉的大時代 機運是留給遠眺者

1993年劉國慶與妻子翟小松創辦了瀋陽第一家珠寶企業「瀋陽華夏珠寶行」；2000年成立遼寧鑫奉珠寶首飾集團公司，由單一的零售珠寶行，發展為首飾、工藝產品、設計、生產、加工、批發、連鎖、跨行業經營及進出口業務，後成立瀋陽市華僑收藏家協會。由此標誌著鑫奉集團轉型跨界，面向文化創意重裝出發。

90年代初，消費者對珠寶知識了解甚少，亂象叢生。翟小松審勢後，攜帶上千件珠寶隻身進京，逐一進行鑑定並開立證書。鑫奉企業獲得珠寶業第一家通過ISO 9000管理體系認證的專營店；當年趁勢在電台直播珠寶講座，並與電視台去國外實拍寶石產地及首飾作品，向遼瀋地區的廣大消費者進行珠寶詳細的介紹說明，開創珠寶界先河。2004年，鑫奉集團的子公司─北京嘉比德文物有限公司獲中國國家文物總局核准、批准為中國首批民營文物專業公司。

文物疊加文化創意 綻放絢爛光彩

「自古珠寶首飾與傳統文物屬同根文化。」在文化產業開發方面，2007年嘉比德在木胎漆器的發源地—揚州，承辦首屆國際漆器節，至今仍沿辦節慶活動。瀋陽新成立的「華夏漆器博物館」，是官方與民間良好的合作模式典範，正是由劉國慶夫婦倆所傾力打造的。精美的漆器藏品，終於在文化復興的熱浪中，被拱向了博物館平台。這個不經意的轉身，的確是珠寶業者形而上的桂冠。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】