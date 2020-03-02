聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港翡翠創作雙年賽
【資料提供／中國珠寶玉石首飾行業協會】
香港珠寶玉石廠商會主辦之「香港翡翠創作雙年賽」於日前宣布得獎結果，來自6個比賽組別共逾150件晉身決賽的作品，在香港灣仔會議展覽中心的DesignInspire年度創意博覽中展出並接受現場評審，最後選出各組別的前三大獎以及優異獎，其中首次增設「最受年青人喜愛翡翠設計獎」 以期開拓年輕化市場。主辦單位期望藉著這樣的比賽，發揚翡翠的創意精神，打造創作交流的舞台。
【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言