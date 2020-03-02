【資料提供／中國珠寶玉石首飾行業協會】

香港珠寶玉石廠商會主辦之「香港翡翠創作雙年賽」於日前宣布得獎結果，來自6個比賽組別共逾150件晉身決賽的作品，在香港灣仔會議展覽中心的DesignInspire年度創意博覽中展出並接受現場評審，最後選出各組別的前三大獎以及優異獎，其中首次增設「最受年青人喜愛翡翠設計獎」 以期開拓年輕化市場。主辦單位期望藉著這樣的比賽，發揚翡翠的創意精神，打造創作交流的舞台。

A組冠軍由季佳的「驕傲與清雅」奪得，同時也獲得「最受年青人喜愛翡翠設計獎」。

來自台灣的作品「和鳴」—良和時尚珠寶獲得B組的優異獎。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】