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香港翡翠創作雙年賽

聯合新聞網 / 珠寶世界
來自台灣的蔡安和設計師「指尖」獲得B組的第二大獎。
來自台灣的蔡安和設計師「指尖」獲得B組的第二大獎。

【資料提供／中國珠寶玉石首飾行業協會】

香港珠寶玉石廠商會主辦之「香港翡翠創作雙年賽」於日前宣布得獎結果，來自6個比賽組別共逾150件晉身決賽的作品，在香港灣仔會議展覽中心的DesignInspire年度創意博覽中展出並接受現場評審，最後選出各組別的前三大獎以及優異獎，其中首次增設「最受年青人喜愛翡翠設計獎」 以期開拓年輕化市場。主辦單位期望藉著這樣的比賽，發揚翡翠的創意精神，打造創作交流的舞台。

A組冠軍由季佳的「驕傲與清雅」奪得，同時也獲得「最受年青人喜愛翡翠設計獎」。
A組冠軍由季佳的「驕傲與清雅」奪得，同時也獲得「最受年青人喜愛翡翠設計獎」。

來自台灣的作品「和鳴」—良和時尚珠寶獲得B組的優異獎。
來自台灣的作品「和鳴」—良和時尚珠寶獲得B組的優異獎。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】

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台灣珊瑚文化推廣與紀事

1923年日人在台捕撈到寶石珊瑚，台灣民眾因而發現寶石珊瑚之美，從此奠定台灣寶石珊瑚發展的基礎。 國外如日本、義大利，早在數十年前即成立協會，團結國內寶石珊瑚業者的力量，在推廣寶石珊瑚之餘，亦顧及永續經營的理念。他們寶石珊瑚的文化可以順利延續、傳承。基於與國際市場接軌下，成立政府立案之協會組織，不再只是聯誼性的團體，能與國內外各單位正式接洽，而我們也終於準備好去保護、傳承以及推廣珍貴的寶石珊瑚產業及文化。

陳世英「平行宇宙」倫敦展

國際知名珠寶藝術家陳世英Wallace Chan，在工藝上追求挑戰自我的腳步從未停歇，繼2018年紐約發表會與2019年初香港佳士得個展之後，陳世英的「平行宇宙」最後一站來到倫敦，首次將世英陶瓷帶給倫敦的藝術愛好者。

斯里蘭卡寶石市場採購攻略

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珊瑚在國際市場上的重要地位

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JMA珠寶設計大賽風光落幕

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寶石珊瑚 大海中的貴族

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新創珠寶藝術設計師吹田 真輝江

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