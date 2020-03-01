台灣珊瑚文化推廣與紀事

【整理／編輯部．圖、文／台灣珊瑚珠寶文化發展協會 曾思偉理事長】

1923年日人在台捕撈到寶石珊瑚，台灣民眾因而發現寶石珊瑚之美，從此奠定台灣寶石珊瑚發展的基礎。

國外如日本、義大利，早在數十年前即成立協會，團結國內寶石珊瑚業者的力量，在推廣寶石珊瑚之餘，亦顧及永續經營的理念。他們寶石珊瑚的文化可以順利延續、傳承。基於與國際市場接軌下，成立政府立案之協會組織，不再只是聯誼性的團體，能與國內外各單位正式接洽，而我們也終於準備好去保護、傳承以及推廣珍貴的寶石珊瑚產業及文化。

台灣珊瑚珠寶文化發展協會 曾思偉理事長。

台灣珊瑚珠寶文化發展協會已於內政部登記為一政府立案之協會，未來便於與世界各國之珊瑚珠寶協會、國內外珠寶協會等相關組織，進行協調、推動展覽業務以及介紹台灣珊瑚珠寶產業與文化，將台灣寶石珊瑚推廣至國際舞台。協會除了聯誼功能與活動以外，未來預定不定期邀請各界專家演講，汲取各領域知識。

對於知識經驗傳承，本協會裡的資深業者將不吝給予年輕業者建議及方向。透過不同世代的經驗傳承與技術結合，以新科技或方法，紀錄描述寶石珊瑚文化，進行推廣。有了各個世代的力量，寶石珊瑚產業得以因應潮流，永續發展。

協會會員們都很認真的討論如何推廣寶石珊瑚產業與文化。

台灣珊瑚百年紀事

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】