陳世英「平行宇宙」倫敦展
【整理／編輯部‧資料提供／Wallace Chan International Limited】
國際知名珠寶藝術家陳世英Wallace Chan，在工藝上追求挑戰自我的腳步從未停歇，繼2018年紐約發表會與2019年初香港佳士得個展之後，陳世英的「平行宇宙」最後一站來到倫敦，首次將世英陶瓷帶給倫敦的藝術愛好者。
顛覆傳統技巧與思維 開創禪風藝術新格局
這場在英國倫敦亞洲藝術中心舉辦的個展上，展出了運用世英陶瓷的20件珠寶作品，其中有7件是從未曝光過，寓柔於剛的展現生命綻放之美。這些作品不僅是陳世英45年創作以來的意境濃縮，也是他探討宇宙起源哲理的精湛演繹。
陳世英表示，倫敦是世界上最具創新能量的城市之一，古色優雅的亞洲藝術中心，則呼應了世英陶瓷的中國歷史與文化背景，以及在歐洲的影響力；他視創新為永恆的責任，「世英陶瓷」和鈦金屬一樣，讓他可以突破創作領域的侷限，也許還能啟發更多人，積極發掘和發展珠寶與雕塑藝術的可能性。
【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】
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