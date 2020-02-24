快訊

實驗性抗新冠肺炎藥「瑞德西韋」 國衛院完成公克級合成

學測數學滿級分人數暴衝 傳大考中心主任請辭獲准

斯里蘭卡寶石市場採購攻略

聯合新聞網 / 珠寶世界
作者正在確認寶石品質，並與當地人交涉還價。
作者正在確認寶石品質，並與當地人交涉還價。

【撰文．圖片提供／劉凱莉】

斯里蘭卡富含自然界46種基本寶石品種，而近年來斯里蘭卡人前往馬達加斯加、坦尚尼亞、東非等地採購原礦石已成常態，因此在斯里蘭卡同時可以買到東非出產的寶石，國際買家可以前往斯里蘭卡直接採購彩色寶石，讓其演變成亞洲最大的彩色寶石交易市場。本期讓我們一起來了解斯里藍卡的重要交易市場。

寶石城市場Ratnapura

被稱之寶石城，主要以礦石交易為主。出產的寶石有各色藍寶石、金綠貓眼、亞歷山大變石、尖晶石等。這裡切割好的裸石價格較不理想，要找好的寶石需要花較長時間。

交易特色：在交叉路口市集上承租桌子、旁邊有提供辦公室服務，由當地人抽佣金作為擔保。

寶石種類：各色貴重寶石、半寶石、合成寶石、原礦樣標、原礦石(以大量金紅石针包裹體的原礦石、古達原礦主要拿來加熱用)。

當地質檢站：國家單位NGJA、CSL、TGL。

貝魯沃勒市場Beruwala-Chinafort

斯里蘭卡最具規模的大型裸石交易市場。傳說在100多年前當地有阿拉伯人乘船前往當地貿易，喜好採買礦石，因此擁有礦物的人會攜帶礦石前往交易，當時家家戶戶幾乎皆擁有拋光切割技術，日後形成斯里蘭卡最大寶石交易市場。當地目前主要由穆斯林組合而成，每週擁有2次大市集，其餘除了週五(穆斯林禱告日)外皆有營業。

交易特色：辦公室文化(寶石仲介經紀人)、屋簷下小桌子承租(租金加上經紀人抽佣)。

寶石種類：切割好的產於斯里蘭卡、馬達加斯加、坦尚尼亞、莫桑比克、巴基斯坦產的寶石。

當地質檢站：當地珠寶公會NGJA的檢測車、EGL、GGTL、CSL、TGL、ATGL、BERBERYN、NIZ等，當地持續增加質檢站，上看15所以上。

貝魯沃勒市場的屋簷下小桌子交易。
貝魯沃勒市場的屋簷下小桌子交易。

尼米提戈勒市場Nivitigala

尼米提戈勒市場的裸石買賣。
尼米提戈勒市場的裸石買賣。

主要是原礦石買賣，直接在大街上進行買賣。至於到當地需要攜帶什麼？當地人多數具備筆燈、小型攜帶寶石秤以及具有放大效果的眼鏡。

交易特色：個人買賣。

寶石種類：各色藍寶石、尖晶石、金綠貓眼等。

當地質檢站：無。

加勒市場Gintota

靠近於沿海公路上，知名的觀光景點加勒附近。主要交易已經切割好的裸石，由當地穆斯林組成。

交易特色：民宅內庭院租桌子、小型辦公室。

寶石種類：切割好的裸石，主要藍寶石以非洲新礦區產的為主多半有燒過，半寶石有大量海藍寶石、各種石榴石、尖晶石、月光石。

當地質檢站：RGL。

阿圖盧噶瑪市場─Atulugama (Bandaragama)

由斯里蘭卡珠寶公會扶持，這裡的寶石供貨商經驗參差不齊，還需要一段長期間慢慢累積經驗，附近車程約30分鐘有礦區。

交易特色：開放的市場有由仲介代為租用露天桌子。

寶石種類：切割好的各種有色寶石、中型的礦物標本也可以在此找尋。

當地質檢站：無。

台灣現在也有許多機構會帶大家到產地採購寶石，進行現場教學。
台灣現在也有許多機構會帶大家到產地採購寶石，進行現場教學。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】

延伸閱讀

斯里蘭卡主要機場新航廈找建商 日企雀屏中選

單身女大生自製巧克力「閃亮如寶石」 日網友讚嘆：精品等級！

自家紅鐵門下被塞「五彩寶石」 網發毛直呼：趕快丟掉

比服裝還搶眼！TASAKI高級珠寶驚豔紐約時尚周

相關新聞

陳世英「平行宇宙」倫敦展

國際知名珠寶藝術家陳世英Wallace Chan，在工藝上追求挑戰自我的腳步從未停歇，繼2018年紐約發表會與2019年初香港佳士得個展之後，陳世英的「平行宇宙」最後一站來到倫敦，首次將世英陶瓷帶給倫敦的藝術愛好者。

斯里蘭卡寶石市場採購攻略

斯里蘭卡富含自然界46種基本寶石品種，而近年來斯里蘭卡人前往馬達加斯加、坦尚尼亞、東非等地採購原礦石已成常態，因此在斯里蘭卡同時可以買到東非出產的寶石，國際買家可以前往斯里蘭卡直接採購彩色寶石，讓其演變成亞洲最大的彩色寶石交易市場。本期讓我們一起來了解斯里藍卡的重要交易市場。

珊瑚在國際市場上的重要地位

台灣在國際珊瑚市場上，因為品質好、宣傳夠，因而佔有重要地位；而為了結束珊瑚認定標準不一的現狀，台灣綺麗珊瑚也力促中國珊瑚標準的制訂，讓兩岸珊瑚業者共好發展。

JMA珠寶設計大賽風光落幕

香港珠寶製造業廠商會於第27屆「香港國際珠寶節」會後舉辦31週年晚宴暨JMA國際珠寶設計比賽2019頒獎典禮，許多政商名流出席盛會，場面盛大熱鬧。這次以「獨‧韻」為比賽的主題，分為「電腦繪圖組」、「手繪圖組」、「本地學生組」及「公開組I」、「公開組II」等組別，評審各選出冠軍1名以及優異獎3名；而公開組得獎作品以實品呈現，也另外挑選出符合市場需求和精緻工藝獎項的作品，優異獎項則讓我們看到更多作品源源不絕的創意。

2019 JDC翡翠首飾設計大賽

2019 JDC翡翠首飾設計大賽，吸引了來自中國各地200餘人報名、參賽作品400餘件，最後在評委的挑選之下，有43件精品設計脫穎而出。

寶石珊瑚 大海中的貴族

寶石珊瑚與珍珠、琥珀並列為三大有機寶石，在東方佛典中亦被列為七寶之一。 而台灣，是珊瑚的重要產地，更被譽為「珊瑚王國」，尤其是近年中國消費者的喜愛，更是讓珊瑚的價格水漲船高。本期將介紹珊瑚的種類，讓讀者更進一步認識、了解寶石珊瑚的珍貴。

新創珠寶藝術設計師吹田 真輝江

英文系畢業的真輝江設計師，自小對珠寶耳濡目染，後完成GIA取得G.G.資格和學習珠寶設計課程，又至日本珍珠科學研究所修得珍珠鑑定士、日本RE─JEWELRY COUNCIL*¹重造珠寶士的一級資格，再往神戶的珍珠貿易公司任職多年，醞釀設計師的能量，後於2017年創立了「S─MAKIE」珠寶品牌。

翡翠設計有意涵

在一般人的印象裡，翡翠是屬於較傳統且較常被應用在中國風設計裡的寶石。而傳統翡翠雕刻的意涵，不出是為了歡喜節慶或是祝福的目的；但翡翠的設計僅只於此嗎？是否可以突破世俗的框架融入不同於以往的風格，讓翡翠呈現更多風貌？本篇除了介紹傳統翡翠墜飾雕刻的意涵外，也分享給讀者利用不同種類的素材搭配翡翠展現出的古典美與創意新結合。

2019秋季重要展覽精彩回顧

秋天是豐收的季節，國際珠寶市場也相當熱鬧，除了有精彩的國際拍賣會之外，最受人矚目的，就是各地舉辦的珠寶展會了，本刊為讀者們整理今年秋季不能錯過的展覽資訊，包含泰國、深圳、香港、上海展等，帶無法親臨現場的大家了解更多各地市場資訊。

深圳珠寶設計賽頒獎典禮落幕

2019深圳珠寶時尚週開幕晚宴暨第六屆中國(深圳)國際珠寶首飾設計大賽頒獎盛典，已於9月圓滿舉行，當晚珠寶界權威品牌、實力企業和潮流精英近500人齊聚一堂；獲獎作品也在深圳珠寶展期間展出。

天上雲漢地上天河 天河石

2014年，筆者參加第三屆中國長沙國際礦物寶石博覽會，於會展中意外地被一系列的天河石吸引，不只其外觀，更驚嘆於它的「尺寸」。要知道，天河石難得有如此較為完整且夠分量的尺寸，一般著重的收藏價值，其實不外乎「質地佳、夠分量、具高度展示和穿搭性」。

2019天工精制珠寶設計大賽

2019第4屆「天工精製」國際時尚珠寶設計大賽頒獎典禮，這次移師到深圳廣播電影電視集團的演播大廳隆重舉行。由鳳凰衛視主持人任韌、深圳電視台主持人薛韻芳連袂主持，展現了新時代珠寶人的風貌。

熱門新聞

獨樹一格的吉他造型外牆 連結飯店、餐廳及賭場特色酒店

實驗是不再冷冰冰 打造以人為本的情感交流場域

陳世英「平行宇宙」倫敦展

斯里蘭卡寶石市場採購攻略

百變夢想家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。