斯里蘭卡寶石市場採購攻略

【撰文．圖片提供／劉凱莉】

斯里蘭卡富含自然界46種基本寶石品種，而近年來斯里蘭卡人前往馬達加斯加、坦尚尼亞、東非等地採購原礦石已成常態，因此在斯里蘭卡同時可以買到東非出產的寶石，國際買家可以前往斯里蘭卡直接採購彩色寶石，讓其演變成亞洲最大的彩色寶石交易市場。本期讓我們一起來了解斯里藍卡的重要交易市場。

寶石城市場Ratnapura

被稱之寶石城，主要以礦石交易為主。出產的寶石有各色藍寶石、金綠貓眼、亞歷山大變石、尖晶石等。這裡切割好的裸石價格較不理想，要找好的寶石需要花較長時間。

交易特色：在交叉路口市集上承租桌子、旁邊有提供辦公室服務，由當地人抽佣金作為擔保。

寶石種類：各色貴重寶石、半寶石、合成寶石、原礦樣標、原礦石(以大量金紅石针包裹體的原礦石、古達原礦主要拿來加熱用)。

當地質檢站：國家單位NGJA、CSL、TGL。

貝魯沃勒市場Beruwala-Chinafort

斯里蘭卡最具規模的大型裸石交易市場。傳說在100多年前當地有阿拉伯人乘船前往當地貿易，喜好採買礦石，因此擁有礦物的人會攜帶礦石前往交易，當時家家戶戶幾乎皆擁有拋光切割技術，日後形成斯里蘭卡最大寶石交易市場。當地目前主要由穆斯林組合而成，每週擁有2次大市集，其餘除了週五(穆斯林禱告日)外皆有營業。

交易特色：辦公室文化(寶石仲介經紀人)、屋簷下小桌子承租(租金加上經紀人抽佣)。

寶石種類：切割好的產於斯里蘭卡、馬達加斯加、坦尚尼亞、莫桑比克、巴基斯坦產的寶石。

當地質檢站：當地珠寶公會NGJA的檢測車、EGL、GGTL、CSL、TGL、ATGL、BERBERYN、NIZ等，當地持續增加質檢站，上看15所以上。

貝魯沃勒市場的屋簷下小桌子交易。

尼米提戈勒市場Nivitigala

尼米提戈勒市場的裸石買賣。

主要是原礦石買賣，直接在大街上進行買賣。至於到當地需要攜帶什麼？當地人多數具備筆燈、小型攜帶寶石秤以及具有放大效果的眼鏡。

交易特色：個人買賣。

寶石種類：各色藍寶石、尖晶石、金綠貓眼等。

當地質檢站：無。

加勒市場Gintota

靠近於沿海公路上，知名的觀光景點加勒附近。主要交易已經切割好的裸石，由當地穆斯林組成。

交易特色：民宅內庭院租桌子、小型辦公室。

寶石種類：切割好的裸石，主要藍寶石以非洲新礦區產的為主多半有燒過，半寶石有大量海藍寶石、各種石榴石、尖晶石、月光石。

當地質檢站：RGL。

阿圖盧噶瑪市場─Atulugama (Bandaragama)

由斯里蘭卡珠寶公會扶持，這裡的寶石供貨商經驗參差不齊，還需要一段長期間慢慢累積經驗，附近車程約30分鐘有礦區。

交易特色：開放的市場有由仲介代為租用露天桌子。

寶石種類：切割好的各種有色寶石、中型的礦物標本也可以在此找尋。

當地質檢站：無。

台灣現在也有許多機構會帶大家到產地採購寶石，進行現場教學。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】