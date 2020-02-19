珊瑚在國際市場上的重要地位

【整理／吳靜華】

台灣在國際珊瑚市場上，因為品質好、宣傳夠，因而佔有重要地位；而為了結束珊瑚認定標準不一的現狀，台灣綺麗珊瑚也力促中國珊瑚標準的制訂，讓兩岸珊瑚業者共好發展。

寶石珊瑚是一種無法人工培育的有機寶石，它是被市場低估的珍貴寶石。

為什麼台灣可以在國際珊瑚市場佔有一席重要地位？

綺麗公司洪董事長的答覆：

1. 世界上珊瑚重要產地，除了台灣還有日本、義大利、美國等地，但是只有台灣的綺麗公司願意花大錢做珊瑚宣傳，甚至捐贈各大博物館、寺廟，讓世界各地都可以看見台灣珊瑚的好形象。

2. 綺麗公司20多年來，努力提升珠寶珊瑚的品質，經過設計鑲工後的紅珊瑚價值更勝過南洋珠，綺麗對品質的要求，各國觀光客都肯定，對台灣珊瑚自然留下好印象。

3. 台灣珊瑚產量每況愈下，只有日本的1/5，但是庫存量卻是日本的數倍，而大部分都在綺麗公司，因為不願意低價求售；雖然造成自己的資金壓力大，但是可以有效控管市場的秩序，才能在國際市場上佔有一席地位。

洪明麗與珊瑚專家鄭博士連袂出席太平洋產寶石珊瑚國際研討會。

中國制訂的珊瑚行業標準

為了促進珊瑚市場的合法與穩定發展，中國珠寶玉石首飾行業協會積極擬訂「珊瑚鑑定分級的國家標準」，並委派專案小組二度來台考察。

中國珠寶玉石首飾行業協會數度來台考察，積極擬訂「珊瑚鑑定分級的國家標準」。

首先在珊瑚特性、加工流程、優化處理方面有深入的了解；二度來台則針對珊瑚顏色、淨度、質地等分級方案進行討論，並對標準樣品進行收集、討論。經過考察與兩岸專家會議後，珊瑚實務標樣評審會在2019年8月通過珊瑚的行業標準，但還需要等候中國標準化委員會的其他相關手續與流程通過後，才會正式發布。

中國珠寶玉石首飾行業協會帶回兩套樣品深入研究。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】