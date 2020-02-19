JMA珠寶設計大賽風光落幕

在一般人的印象裡，翡翠是屬於較傳統且較常被應用在中國風設計裡的寶石。而傳統翡翠雕刻的意涵，不出是為了歡喜節慶或是祝福的目的；但翡翠的設計僅只於此嗎？是否可以突破世俗的框架融入不同於以往的風格，讓翡翠呈現更多風貌？本篇除了介紹傳統翡翠墜飾雕刻的意涵外，也分享給讀者利用不同種類的素材搭配翡翠展現出的古典美與創意新結合。

2019-12-19 10:05