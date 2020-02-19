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JMA珠寶設計大賽風光落幕
【整理／編輯部‧資料提供／HKJMA香港珠寶製造業廠商】
香港珠寶製造業廠商會於第27屆「香港國際珠寶節」會後舉辦31週年晚宴暨JMA國際珠寶設計比賽2019頒獎典禮，許多政商名流出席盛會，場面盛大熱鬧。這次以「獨‧韻」為比賽的主題，分為「電腦繪圖組」、「手繪圖組」、「本地學生組」及「公開組I」、「公開組II」等組別，評審各選出冠軍1名以及優異獎3名；而公開組得獎作品以實品呈現，也另外挑選出符合市場需求和精緻工藝獎項的作品，優異獎項則讓我們看到更多作品源源不絕的創意。
【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】
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