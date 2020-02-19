快訊

獨／劉真病危原因曝光 傳做瓣膜手術心臟驟停

鑽石公主號新增79例新冠肺炎確診 累積感染621人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

JMA珠寶設計大賽風光落幕

聯合新聞網 / 珠寶世界
「公開組II」優異獎作品，季佳設計的可拆式「綻放人生」耳環。
「公開組II」優異獎作品，季佳設計的可拆式「綻放人生」耳環。

【整理／編輯部‧資料提供／HKJMA香港珠寶製造業廠商】

香港珠寶製造業廠商會於第27屆「香港國際珠寶節」會後舉辦31週年晚宴暨JMA國際珠寶設計比賽2019頒獎典禮，許多政商名流出席盛會，場面盛大熱鬧。這次以「獨‧韻」為比賽的主題，分為「電腦繪圖組」、「手繪圖組」、「本地學生組」及「公開組I」、「公開組II」等組別，評審各選出冠軍1名以及優異獎3名；而公開組得獎作品以實品呈現，也另外挑選出符合市場需求和精緻工藝獎項的作品，優異獎項則讓我們看到更多作品源源不絕的創意。

「公開組」最佳工藝獎作品，樂珍設計的「大雁與麥浪」手鐲。
「公開組」最佳工藝獎作品，樂珍設計的「大雁與麥浪」手鐲。

「公開組」最具市場價值獎作品，李瑞雪設計的「夜空中最亮的星」項鍊。
「公開組」最具市場價值獎作品，李瑞雪設計的「夜空中最亮的星」項鍊。

「公開組I」冠軍得獎作品，Ms. Divyashree Mallandur Nagaraj設計的「THE ROYAL FEATHER」戒指。
「公開組I」冠軍得獎作品，Ms. Divyashree Mallandur Nagaraj設計的「THE ROYAL FEATHER」戒指。

「公開組II」冠軍得獎作品，鄧玉英設計的「獨．想」手鐲。
「公開組II」冠軍得獎作品，鄧玉英設計的「獨．想」手鐲。

「公開組I」優異獎作品，樂珍設計的可拆式「海韻」耳環。
「公開組I」優異獎作品，樂珍設計的可拆式「海韻」耳環。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

最會穿禮服的女人！潔西卡性感高貴的禮服時尚　讓人令人心跳漏拍

氣場強！小天后Zendaya蛇上身 歌姬Dua Lipa秀泳裝辣豹

偏心有姿態 手腕間的暗香流動

《愛的迫降》具承俊徐丹定情戒 原來有這太浪漫的身世

相關新聞

珊瑚在國際市場上的重要地位

台灣在國際珊瑚市場上，因為品質好、宣傳夠，因而佔有重要地位；而為了結束珊瑚認定標準不一的現狀，台灣綺麗珊瑚也力促中國珊瑚標準的制訂，讓兩岸珊瑚業者共好發展。

JMA珠寶設計大賽風光落幕

香港珠寶製造業廠商會於第27屆「香港國際珠寶節」會後舉辦31週年晚宴暨JMA國際珠寶設計比賽2019頒獎典禮，許多政商名流出席盛會，場面盛大熱鬧。這次以「獨‧韻」為比賽的主題，分為「電腦繪圖組」、「手繪圖組」、「本地學生組」及「公開組I」、「公開組II」等組別，評審各選出冠軍1名以及優異獎3名；而公開組得獎作品以實品呈現，也另外挑選出符合市場需求和精緻工藝獎項的作品，優異獎項則讓我們看到更多作品源源不絕的創意。

2019 JDC翡翠首飾設計大賽

2019 JDC翡翠首飾設計大賽，吸引了來自中國各地200餘人報名、參賽作品400餘件，最後在評委的挑選之下，有43件精品設計脫穎而出。

寶石珊瑚 大海中的貴族

寶石珊瑚與珍珠、琥珀並列為三大有機寶石，在東方佛典中亦被列為七寶之一。 而台灣，是珊瑚的重要產地，更被譽為「珊瑚王國」，尤其是近年中國消費者的喜愛，更是讓珊瑚的價格水漲船高。本期將介紹珊瑚的種類，讓讀者更進一步認識、了解寶石珊瑚的珍貴。

新創珠寶藝術設計師吹田 真輝江

英文系畢業的真輝江設計師，自小對珠寶耳濡目染，後完成GIA取得G.G.資格和學習珠寶設計課程，又至日本珍珠科學研究所修得珍珠鑑定士、日本RE─JEWELRY COUNCIL*¹重造珠寶士的一級資格，再往神戶的珍珠貿易公司任職多年，醞釀設計師的能量，後於2017年創立了「S─MAKIE」珠寶品牌。

翡翠設計有意涵

在一般人的印象裡，翡翠是屬於較傳統且較常被應用在中國風設計裡的寶石。而傳統翡翠雕刻的意涵，不出是為了歡喜節慶或是祝福的目的；但翡翠的設計僅只於此嗎？是否可以突破世俗的框架融入不同於以往的風格，讓翡翠呈現更多風貌？本篇除了介紹傳統翡翠墜飾雕刻的意涵外，也分享給讀者利用不同種類的素材搭配翡翠展現出的古典美與創意新結合。

2019秋季重要展覽精彩回顧

秋天是豐收的季節，國際珠寶市場也相當熱鬧，除了有精彩的國際拍賣會之外，最受人矚目的，就是各地舉辦的珠寶展會了，本刊為讀者們整理今年秋季不能錯過的展覽資訊，包含泰國、深圳、香港、上海展等，帶無法親臨現場的大家了解更多各地市場資訊。

深圳珠寶設計賽頒獎典禮落幕

2019深圳珠寶時尚週開幕晚宴暨第六屆中國(深圳)國際珠寶首飾設計大賽頒獎盛典，已於9月圓滿舉行，當晚珠寶界權威品牌、實力企業和潮流精英近500人齊聚一堂；獲獎作品也在深圳珠寶展期間展出。

天上雲漢地上天河 天河石

2014年，筆者參加第三屆中國長沙國際礦物寶石博覽會，於會展中意外地被一系列的天河石吸引，不只其外觀，更驚嘆於它的「尺寸」。要知道，天河石難得有如此較為完整且夠分量的尺寸，一般著重的收藏價值，其實不外乎「質地佳、夠分量、具高度展示和穿搭性」。

2019天工精制珠寶設計大賽

2019第4屆「天工精製」國際時尚珠寶設計大賽頒獎典禮，這次移師到深圳廣播電影電視集團的演播大廳隆重舉行。由鳳凰衛視主持人任韌、深圳電視台主持人薛韻芳連袂主持，展現了新時代珠寶人的風貌。

JHENG Jewellery 立基傳統 開創新局

源自百年珠寶家族，以深厚的百年基石為底蘊，JHENG Jewellery不斷追求突破、融合獨特的美學體驗，經過3年多的籌備與規劃，2019年集其百年大成，品牌專門店今年10月於台北老爺酒店正式亮相。

翡翠買賣學問大 行情知多少

翡翠的買賣最困難處就在於它會在不同的環境和氛圍下有不同的行情出現。這次我們邀請了有多年經驗的繆承翰老師，與從業多年的翡翠老行家與大家分享翡翠的購買比較原則與市場行情資訊。

熱門新聞

53年日式町屋華麗轉身 老宅注入靈魂與幸福生活感

珊瑚在國際市場上的重要地位

JMA珠寶設計大賽風光落幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。