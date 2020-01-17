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寶石珊瑚 大海中的貴族

2020-01-17 14:14珠寶世界

中華旗袍文化推廣協會理事長蔡雨潔配戴阿卡珊瑚飾品，高雅而不失嫵媚，內斂中綻放尊貴...
中華旗袍文化推廣協會理事長蔡雨潔配戴阿卡珊瑚飾品，高雅而不失嫵媚，內斂中綻放尊貴氣質。(圖片／綺麗珊瑚)
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寶石珊瑚是一種無法人工培育的有機寶石，它是被市場低估的珍貴寶石。(圖片／綺麗珊瑚...
寶石珊瑚是一種無法人工培育的有機寶石，它是被市場低估的珍貴寶石。(圖片／綺麗珊瑚)
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【企劃／編輯部】

阿卡珊瑚(AKA)

最珍貴的珊瑚品種 台灣國寶享譽國際

成萬億先生／台灣寶石珊瑚聯誼會榮譽會長。
成萬億先生／台灣寶石珊瑚聯誼會榮譽會長。
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「阿卡」是日語「赤」的發音，也是紅色的意思，它是寶石珊瑚中最珍貴也是質地和色澤最均勻穩定的品種，顏色為越深紅就越罕見；暗紅的更好，行業通常形容為「牛血紅」。質地略近玻璃質，在獲撈上船時極易在背面和側面產生裂紋，所以白芯特徵是其最大的特徵。阿卡珊瑚之所以珍貴，在於它的成長速度慢，生產的海域也小，同等級的阿卡珊瑚和Momo珊瑚價差可能到3倍以上，尤其近10年來價格上漲非常多。

阿卡珊瑚的顏色為越深紅就越罕見；暗紅的更好，行業通常形容為「牛血紅」。
阿卡珊瑚的顏色為越深紅就越罕見；暗紅的更好，行業通常形容為「牛血紅」。
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選購要訣

1.重量：越大越有價值；海景則以完整度為主要考量。

2.顏色－顏色越暗紅，價值愈高。

3.淨度－不要有蛀孔，顏色要均勻。

4.外型－戒面要正圓，橢圓要對稱，不規則形狀要看美感。

沙丁珊瑚

沙丁尼亞的紅色寶藏 用微小圓珠接軌時尚世界

沙丁珊瑚顏色均勻偏紅、無白芯、色澤紅潤統一。
沙丁珊瑚顏色均勻偏紅、無白芯、色澤紅潤統一。
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這種珊瑚產自義大利的沙丁尼亞島，因此將其稱為沙丁珊瑚，現在已成為品種的代名詞。它的顏色均勻偏紅，但屬混濁材質，會有微細氣孔，較不宜磨成戒面，大多加工成圓珠。顏色方面其常見為橘色、橘紅、朱紅、正紅、深紅且無白芯，也由於結構關係，幾乎無法用於雕刻件。沙丁珊瑚的生長範圍平均在40至50米之間，人工即可採集，也可使用網撈；由於其成長速度也較快，且撈捕不會破壞海底生態，經義大利業者爭取後並未列入華盛頓公約CITES的保育之內。

由沙丁珊瑚串成的高級鼓型項鍊。
由沙丁珊瑚串成的高級鼓型項鍊。
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桃紅珊瑚(MOMO)

豐富多變的色澤 最粉嫩的海底嬌客

許慶業先生／台灣CITES(華盛頓公約)專家。
許慶業先生／台灣CITES(華盛頓公約)專家。
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MOMO是日語桃子的意思，桃色珊瑚的色澤象徵桃子成熟的顏色，因此稱為MOMO。桃色珊瑚的顏色是所有珊瑚品種中最豐富的，甚至各個產區都有其獨特的色澤，有紅色、桃紅色，粉色，淺粉色以及橙色等；其最大的特點就是枝幹比較粗大，是製作雕件的最佳選擇。質地大多皆濃澤明亮、晶瑩不透，且質地優劣和產區有很大的關聯。

圖片提供／珊瑚法界博物館
圖片提供／珊瑚法界博物館
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】

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