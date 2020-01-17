寶石珊瑚 大海中的貴族
【企劃／編輯部】
阿卡珊瑚(AKA)
最珍貴的珊瑚品種 台灣國寶享譽國際
「阿卡」是日語「赤」的發音，也是紅色的意思，它是寶石珊瑚中最珍貴也是質地和色澤最均勻穩定的品種，顏色為越深紅就越罕見；暗紅的更好，行業通常形容為「牛血紅」。質地略近玻璃質，在獲撈上船時極易在背面和側面產生裂紋，所以白芯特徵是其最大的特徵。阿卡珊瑚之所以珍貴，在於它的成長速度慢，生產的海域也小，同等級的阿卡珊瑚和Momo珊瑚價差可能到3倍以上，尤其近10年來價格上漲非常多。
選購要訣
1.重量：越大越有價值；海景則以完整度為主要考量。
2.顏色－顏色越暗紅，價值愈高。
3.淨度－不要有蛀孔，顏色要均勻。
4.外型－戒面要正圓，橢圓要對稱，不規則形狀要看美感。
沙丁珊瑚
沙丁尼亞的紅色寶藏 用微小圓珠接軌時尚世界
這種珊瑚產自義大利的沙丁尼亞島，因此將其稱為沙丁珊瑚，現在已成為品種的代名詞。它的顏色均勻偏紅，但屬混濁材質，會有微細氣孔，較不宜磨成戒面，大多加工成圓珠。顏色方面其常見為橘色、橘紅、朱紅、正紅、深紅且無白芯，也由於結構關係，幾乎無法用於雕刻件。沙丁珊瑚的生長範圍平均在40至50米之間，人工即可採集，也可使用網撈；由於其成長速度也較快，且撈捕不會破壞海底生態，經義大利業者爭取後並未列入華盛頓公約CITES的保育之內。
桃紅珊瑚(MOMO)
豐富多變的色澤 最粉嫩的海底嬌客
MOMO是日語桃子的意思，桃色珊瑚的色澤象徵桃子成熟的顏色，因此稱為MOMO。桃色珊瑚的顏色是所有珊瑚品種中最豐富的，甚至各個產區都有其獨特的色澤，有紅色、桃紅色，粉色，淺粉色以及橙色等；其最大的特點就是枝幹比較粗大，是製作雕件的最佳選擇。質地大多皆濃澤明亮、晶瑩不透，且質地優劣和產區有很大的關聯。
【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2020年1月號】
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