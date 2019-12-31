親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
時尚家居
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

李艷秋爆管中閔案秘辛：蔡英文原想開除葉俊榮

新創珠寶藝術設計師吹田 真輝江

2019-12-31 09:44珠寶世界

【撰文／蔡蟳‧圖片提供／吹田 真輝江】

吹田 真輝江Makie Suita設計師近影。
吹田 真輝江Makie Suita設計師近影。
分享

英文系畢業的真輝江設計師，自小對珠寶耳濡目染，後完成GIA取得G.G.資格和學習珠寶設計課程，又至日本珍珠科學研究所修得珍珠鑑定士、日本RE─JEWELRY COUNCIL*¹重造珠寶士的一級資格，再往神戶的珍珠貿易公司任職多年，醞釀設計師的能量，後於2017年創立了「S─MAKIE」珠寶品牌。

天馬行空的作品靈感

真輝江設計師的作品，像取名「永遠／endless」的墜飾：「一切萬物都自此兩儀誕生、變化、進化…」以透明水晶、黑色瑪瑙、珍珠、鑽石為基材，尤以珍珠的漸次顏色由虛至實，跳脫框架，不落俗套，深具意境。

「永遠／endless」之墜飾。
「永遠／endless」之墜飾。
分享

名為「時空／Space─Time」的別針，選用透明水晶、黑色瑪瑙、黑蝶貝孔雀綠珍珠、鑽石等材料，鑲嵌成拉開可為異形合則成了方形。

「時空／Space─Time」胸針(打開)。
「時空／Space─Time」胸針(打開)。
分享

定名「Title：M11」的手環，「浩瀚宇宙所迸溢出的星團，想必從太古時代早已孕育出生命來。手鐲採珍珠來象徵小宇宙，環上的兩個圓盤，小的圓盤用開放式的無機質的空間，呈現有機質的珍珠之美，大一點的圓盤用凸水晶將珍珠給封在內部，混沌未開有待人們來探索。」。這真是一件讓成人不忘童趣的凝縮小宇宙作品，饒富興味。

而2007年獲得國際珍珠設計比賽的「百年古昔之風」象徵：「一滴水滴可以衍生出無數波紋，接著再創造無數水滴的這副耳環，從垂下的珍珠設計瞧見不斷幻化的過程，小遞變大，大返易小…」。

基材精挑細選 創新顛覆傳統

按真輝江設計師說的話，「我以敏感的方式設計了自然和時間，且得是自己樂意想要配戴的作品為前提」。換句話說，很多的珠寶作品設計來無影去無蹤，很快的即化為泡影，美的東西雖說以美麗為前提，但更重要的事情是不退流行為關鍵所在。

18K白金「旭日」(sunburst) 胸針。
18K白金「旭日」(sunburst) 胸針。
分享

如何聚焦成為永恆？真輝江設計師有幾件以白金、鑽石立體嵌拼出旋轉線條就像摺紙銳利痕跡的帶留*²胸針、戒指之表面，確實能鎖住人的目光。她也於設計裡頭摻入不少水晶的因子，「傳統是創新的過去，創新是傳統的未來」，可以透視並擴大底材，好比在地的西陣織、京友禪或洋裝的質地、顏色、花樣，經過水晶多有變化倒是相當奇趣。

胸針兼留帶兩用的鑽石白金首飾。
胸針兼留帶兩用的鑽石白金首飾。
分享

注解

✽1.日本RE─JEWELRY COUNCIL，是一提供維修、改型、回收、更新、再使用和所有“重造”珠寶服務的教育資格制度。藉以提高顧客滿足度、贏取顧客信賴為基礎，所設立的一般社團法人日本RE─JEWELRY協會。

✽2.和服腰帶上必須繫上一條手工編織的組紐締帶，中間再用一個搭扣將之固定的飾品，成為可以搭配和服的珠寶飾品，起到畫龍點睛效果。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年11月號】

分享

延伸閱讀

黃尹青／一隻走過百年的豹

派對奢華行頭 愛彼皇家霜金女表 珠寶K...

豐饒與愉悅的意念 好運珠寶幸福上身

珍珠奶茶哪家好喝？ 網一面倒狂推：無糖也好喝

珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

相關新聞

翡翠設計有意涵

2019-12-19 10:05

2019秋季重要展覽精彩回顧

2019-12-16 13:57

深圳珠寶設計賽頒獎典禮落幕

2019-12-16 08:27

天上雲漢地上天河 天河石

2019-12-10 10:22

2019天工精制珠寶設計大賽

2019-12-02 09:43

JHENG Jewellery 立基傳統 開創新局

2019-11-27 11:09

翡翠買賣學問大 行情知多少

2019-11-25 09:57

台北秋季珠寶玉石精品展圓滿落幕

2019-11-14 12:20

以台灣玉之名─黃福壽玉雕創作展

2019-11-11 14:10

翡翠的鑑定與顏色鑑賞

2019-11-04 09:54

圓滿吉祥 玉鐲進化史

2019-10-25 14:54

CASMINE珍珠金線細工的創始人 柏倉主和

2019-10-22 15:05

ANNA HU名列法國高訂公會資格

2019-10-18 16:54

金工教室 追尋你心中的伊甸園

2019-10-14 10:31

2020鼠年生肖首飾設計大賽入圍作品

2019-10-02 15:17

重情重義─黃滈權

2019-09-28 15:51

18金釵台灣玉貴人的秘密

2019-09-28 15:48

結合音樂與建築意象 名列法國高訂公會資格的首位華裔女性珠寶藝術家

2019-09-12 11:31

綠色奇蹟 台灣玉

2019-09-09 11:45

2020鼠年生肖首飾設計大賽 成果揭曉(上)

2019-09-02 11:49

一探英倫博物館的中國明清玉文化

2019-08-26 10:03

古董珠寶自古多情(一)

2019-08-18 11:01

夏日珠寶：冰肌玉骨 自清涼無汗

2019-08-18 11:01

小宮宇子 珠寶首飾的甘露手

2019-08-13 10:55

吳卿金雕木刻精品展

2019-08-01 11:57

ANNA HU 蝴蝶系列飛進摩洛哥

2019-07-26 10:42

奇珍異寶：大君與莫臥兒

2019-07-23 11:34

香港2019春拍 彩色寶石獨領風騷

2019-07-19 11:24

夏灩派對Cheers! The Summer Party

2019-07-11 12:21
看更多

熱門文章

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:40

是時候告別蔣經國

2019-12-27 09:05

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

誰在製造「武統論」這把槍？

2019-12-27 09:05

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

被動元件大漲後 輪誰漲？

2019-12-29 10:33

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

指數在萬二 股價在8千點的聯亞

2019-12-29 10:31

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:23

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

2019-12-25 15:56

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

謝金河：台股站在12000選股新思維

2019-12-26 12:13

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

想像的反中共同體 難以遮掩的台港裂隙

2019-12-27 09:08

與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識

2019-12-27 09:06

涓豆腐起家 靠韓式料理賺贏餐飲大咖的祕密

2019-12-26 13:23

上銀：工具機明年營運向上

2019-12-29 10:32

台灣價值登頂！ 近六成CEO看好2020 創9年新高

2019-12-26 09:07

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top