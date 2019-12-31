新創珠寶藝術設計師吹田 真輝江

【撰文／蔡蟳‧圖片提供／吹田 真輝江】

吹田 真輝江Makie Suita設計師近影。 分享 facebook

英文系畢業的真輝江設計師，自小對珠寶耳濡目染，後完成GIA取得G.G.資格和學習珠寶設計課程，又至日本珍珠科學研究所修得珍珠鑑定士、日本RE─JEWELRY COUNCIL*¹重造珠寶士的一級資格，再往神戶的珍珠貿易公司任職多年，醞釀設計師的能量，後於2017年創立了「S─MAKIE」珠寶品牌。

天馬行空的作品靈感

真輝江設計師的作品，像取名「永遠／endless」的墜飾：「一切萬物都自此兩儀誕生、變化、進化…」以透明水晶、黑色瑪瑙、珍珠、鑽石為基材，尤以珍珠的漸次顏色由虛至實，跳脫框架，不落俗套，深具意境。

「永遠／endless」之墜飾。 分享 facebook

名為「時空／Space─Time」的別針，選用透明水晶、黑色瑪瑙、黑蝶貝孔雀綠珍珠、鑽石等材料，鑲嵌成拉開可為異形合則成了方形。

「時空／Space─Time」胸針(打開)。 分享 facebook

定名「Title：M11」的手環，「浩瀚宇宙所迸溢出的星團，想必從太古時代早已孕育出生命來。手鐲採珍珠來象徵小宇宙，環上的兩個圓盤，小的圓盤用開放式的無機質的空間，呈現有機質的珍珠之美，大一點的圓盤用凸水晶將珍珠給封在內部，混沌未開有待人們來探索。」。這真是一件讓成人不忘童趣的凝縮小宇宙作品，饒富興味。

而2007年獲得國際珍珠設計比賽的「百年古昔之風」象徵：「一滴水滴可以衍生出無數波紋，接著再創造無數水滴的這副耳環，從垂下的珍珠設計瞧見不斷幻化的過程，小遞變大，大返易小…」。

基材精挑細選 創新顛覆傳統

按真輝江設計師說的話，「我以敏感的方式設計了自然和時間，且得是自己樂意想要配戴的作品為前提」。換句話說，很多的珠寶作品設計來無影去無蹤，很快的即化為泡影，美的東西雖說以美麗為前提，但更重要的事情是不退流行為關鍵所在。

18K白金「旭日」(sunburst) 胸針。 分享 facebook

如何聚焦成為永恆？真輝江設計師有幾件以白金、鑽石立體嵌拼出旋轉線條就像摺紙銳利痕跡的帶留*²胸針、戒指之表面，確實能鎖住人的目光。她也於設計裡頭摻入不少水晶的因子，「傳統是創新的過去，創新是傳統的未來」，可以透視並擴大底材，好比在地的西陣織、京友禪或洋裝的質地、顏色、花樣，經過水晶多有變化倒是相當奇趣。

胸針兼留帶兩用的鑽石白金首飾。 分享 facebook

注解

✽1.日本RE─JEWELRY COUNCIL，是一提供維修、改型、回收、更新、再使用和所有“重造”珠寶服務的教育資格制度。藉以提高顧客滿足度、贏取顧客信賴為基礎，所設立的一般社團法人日本RE─JEWELRY協會。

✽2.和服腰帶上必須繫上一條手工編織的組紐締帶，中間再用一個搭扣將之固定的飾品，成為可以搭配和服的珠寶飾品，起到畫龍點睛效果。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年11月號】