【翠然生姿】翡翠清透，搭配亮麗的鑽石，設計上巧妙營造出脫俗的空間感與立體感，優美動人不言而喻。(米蘭珠寶) 分享 facebook

【企劃／編輯部‧攝影／林謙和‧模特兒／霏訊實業‧服裝／邦妮路易小品 夏綠蒂精品手工婚紗】

在一般人的印象裡，翡翠是屬於較傳統且較常被應用在中國風設計裡的寶石。而傳統翡翠雕刻的意涵，不出是為了歡喜節慶或是祝福的目的；但翡翠的設計僅只於此嗎？是否可以突破世俗的框架融入不同於以往的風格，讓翡翠呈現更多風貌？本篇除了介紹傳統翡翠墜飾雕刻的意涵外，也分享給讀者利用不同種類的素材搭配翡翠展現出的古典美與創意新結合。

翡翠墜飾雕刻意涵

撰文／湯惠民 知名寶石學家

翡翠墜飾意涵，不外乎是祝福、吉祥、平安、長壽、發財與喜氣等。當一塊翡翠玉料無任何瑕疵，有部分業者會採不雕刻任何圖騰，就是所謂的平安無事牌，這樣會保留最大翡翠玉料。底下我們介紹幾種雕刻意涵：

宗教人物類

此類墜飾銷售業績佔了墜飾所有銷售將近一半以上的市佔率。其中又以觀音、佛公(彌勒佛)的這兩大主題最暢銷。

冰種白翡站佛(圖片提供／蓮葉翡翠) 分享 facebook

生肖類

十二生肖翡翠墜飾自古以來就受到兩岸人民的喜愛，也佔了將近2成多的市佔率，每一個生肖應對一個吉祥話，每一個人生下來即有專屬的生肖代表，這就是生肖墜飾永不退流行的原因。

花草類

這一類的翡翠墜飾常常代表平安；祝壽、賀升官、祝壽、富貴、吉祥、財運等。花草類的銷售也佔約一成的市場。

歲寒三友(圖片提供／張炳光) 分享 facebook

昆蟲與動物類

昆蟲類的翡翠墜飾佔了將近1成的翡翠墜飾市場。蟾蜍、玉蟬、金魚(年年有餘)等也都是常見的飾品。

糯種多彩─年年有魚。(圖片提供／蓮葉翡翠) 分享 facebook

蔬菜水果類

壽桃，代表長壽。葫蘆，有福氣的意思。葡萄與石榴，結實累累，多子多孫。花生，好事會發生(花生)。柿子，事事如意。白菜，發財的意思。

冰種晴底─白菜。(圖片提供／蓮葉翡翠) 分享 facebook

翡翠也可以這麼設計

圖、文／Mason Tsai Timeless Jewel

出身於珠寶翡翠世家的Mason Tsai，跳脫世俗對於翡翠設計的框架，他的作品以古典工藝為基底，運用精巧構圖、細膩工法，力求每件作品的穠纖合度。

「蝶夢・夢蝶」系列

以「捻夢化蝶」為命題，象徵個人美學的起始，亦有振翅高飛、為世界注入綺麗想像的自許。蝶身主石為老坑玻璃種翡翠，特別順著紋理延展成張揚蝶形，蘊含傳承與發揚的美意；兩側蝶翅鑲嵌彩色剛玉，上置18K金製觸角，當配戴者腳步輕移，蝶翼與觸角隨之擺動，引動作者與觀者，我者與他者的光華幻夢…。

「蝶夢・夢蝶」系列 分享 facebook

「舞動・豐年」系列。(Mason Tsai Jewelry) 分享 facebook

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年11月號】