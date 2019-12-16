2019秋季重要展覽精彩回顧

【企劃／編輯部】

秋天是豐收的季節，國際珠寶市場也相當熱鬧，除了有精彩的國際拍賣會之外，最受人矚目的，就是各地舉辦的珠寶展會了，本刊為讀者們整理今年秋季不能錯過的展覽資訊，包含泰國、深圳、香港、上海展等，帶無法親臨現場的大家了解更多各地市場資訊。

泰國曼谷國際珠寶展開展當天在場外登記準備入場的買家們。 分享 facebook

泰國曼谷國際珠寶展

日期：9月10至14日

展區規劃年年推陳出新

本次展覽主題為「泰國的魔術之手：珠寶製作的精神」，邀請了許多特色商家與新銳設計師展出。今年的亮點展區依舊包含The New Faces、IDZ創新與設計區和The Niche Showcase等。為了彰顯泰國工藝的價值所在，今年在The Niche Showcase更與泰國金匠協會首度推出DIY的體驗活動，共有4項活動讓現場民眾報名體驗。

泰國展的開幕式將以往泰國皇室才能欣賞的孔劇結合珠寶，呈現泰國文化濃厚的一場表演。 分享 facebook

展品多元 吸引不同階層買家

曼谷珠寶展發展成三大類別，第一是寶石以及銀飾的批發出口，他們的買家也是每年展覽的固定班底，大多是同業到這裡採購；第二類別則是政府部門邀請或支持的展區，是創意交融的絕佳平台。第三則是特色當地商家。

普吉島少數民族結婚時的新娘頭冠樣本。有錢人家會訂做黃金與寶石、珍珠的款式給女兒配戴，這樣的皇冠也會跟隨家族發展傳承下來。 分享 facebook

深圳國際珠寶展覽會現場共有3個展館，此區為深圳當地知名珠寶企業為主，他們引領明年的珠寶消費趨勢。 分享 facebook

深圳國際珠寶展覽會

日期：9月12至16日

創意模式 開啟展售新時代

2019年越來越多蘊含中國文化元素的珠寶首飾應運而生，眾多中國風珠寶產品亮相本屆展會。而「新零售」時代的到來，開啟了珠寶產業大轉折，由傳統消費市場向新時代新零售轉型勢在必行。珠寶展上，有團隊配備VR設備，為客戶提供即時預覽服務。CVD人造鑽石、摩星鑽，在這次展會如異軍竄起，使用新潮且絢麗的招商手法，讓真鑽的攤位顯得老氣多了。

黃金設計擺脫以往的陳舊設計風格，採用創新設計表達中國文化元素，十分新穎。 分享 facebook

香港國際珠寶展覽，上海金伯利鑽石的珠寶匯演，場面盛大。 Kawamura Co., Ltd.作品(攝於香港展)。 分享 facebook

香港國際珠寶展覽

日期：9月16至22日

中國買家明顯減少 展會整體依然活絡

一連7天的9月展在9月16至9月20日於亞洲國際博覽館(亞博館)舉行，為業者提供一系列原料；而成品首飾系列、包裝、工具、設備等則於9月18至22日在香港會議展覽中心展出。與上屆相比，總出席人數下降了26.4%，其中中國的買家人數下降最多，但日本、以色列及部分市場則有上升趨勢。展場設有30個團體展團及25個主題展館，並準備了超過15場內容豐富的特別活動，包含上海金伯利鑽石的珠寶匯演、古博林寶石學院研討會、《JNA 亞洲珠寶》研討會、中國NGTC關於翡翠的鑑定與評估論壇，以及GIA研討會等等。

擅長鈦金屬的蔡安和，這次也帶著新作參與展出。(攝影／楳原文玲) 分享 facebook

上海國際珠寶展覽會「當黃金遇上寶石」的文化活動，報名人數眾多，現場互動反應熱烈。 分享 facebook

上海國際珠寶展覽會

日期：10月10至13日

講座活動類別豐富多樣

上海國際珠寶展會是由上海黃金飾品行業協會主辦，至今已經連續舉辦了 8 屆，這是華東地區下半年最大的珠寶展覽會。本次展會在展覽現場開展了多場講座活動。上海黃金飾品行業協會與上海市礦物化石研究會合作，舉辦了主題為「當黃金遇上寶石」的科普文化活動；並邀請了業內專家對琥珀、蛋白石舉辦現場研討會。此外，「夢徊中國：卡地亞家族與海派珠寶」講座也受到廣大聽眾一致好評。

「琥珀鑑定與分類」國家標準宣貫於上海展會現場。 分享 facebook

台灣館的珊瑚人氣最高。(懿德珊瑚) 分享 facebook

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年11月號】