天上雲漢地上天河 天河石

【撰文／吳家鈺 101珠寶鑑定所所長】

2014年，筆者參加第三屆中國長沙國際礦物寶石博覽會，於會展中意外地被一系列的天河石吸引，不只其外觀，更驚嘆於它的「尺寸」。要知道，天河石難得有如此較為完整且夠分量的尺寸，一般著重的收藏價值，其實不外乎「質地佳、夠分量、具高度展示和穿搭性」。

高貴不貴的天河石，漸漸成為藏家的心頭好。 (珠寶提供／喜舍珠寶) 分享 facebook

天河掛綠水 秀出九芙蓉

關於天河石，最令人驚豔的莫過於它的天然色澤，渲染了「翡翠」的綠，在色調上卻又不那麼讓人容易聯想或失之保守；天河石是微斜長石中成綠色與藍綠色的變種，產在火成岩中，常被人們過於簡單地以「藍綠色」定義其外觀，不過不似TIFFANY 藍這般濃重，更多了份淡雅和活潑。

天河石的藍綠色，常被比擬為Tiffany藍。(此件珠鍊與筆者文中介紹的並非同一件)。圖片提供／私人收藏‧攝影／游冠誠。 分享 facebook

雖然它的造型設計仍以「珠串」為主，卻因為色調的質地與光澤表現，使得無論搭配素色典雅的莫蘭迪色系或是波希米亞風格的亞麻色系服飾，都能完整表現出穿戴者特殊的氣質，展現珠寶融入生活情境、屬於長石特有的韻律感。

天河石的「湛藍質地」和它的成份中同時具有銅元素(Cu)、鉛元素(Pb)和水分相關，顏色從黃綠色到藍綠色都有，其中的細緻的白色紋理明顯；在透明度方面，則介乎半透明、不透明之間；若要以質地區分優劣，自然是「色藍，且透明度佳」為標準。摻雜有較多藍綠混色，又或是色淺、不均勻，則屬於較次級的品項。但也因為這種色澤上的曖昧性，常有不肖人士將天河石混充翡翠販賣的情形，不可不慎。

在2014年挑選時，天河石還算是寶石界的新星，於今卻已經漲了好幾倍，並還處於上升階段，成為寶石投資標的的另一波後起之秀！當然，也值得推薦給正在閱讀《珠寶世界》的諸位。

清澈透明的天河石耳環，淡雅活潑，非常百搭。 分享 facebook

星斗橫綸閣 天河度瑣闈

最初，天河石由西班牙人以「亞馬遜石」命名，稱之為「Amazonite」。產在火山岩中，屬於火成岩，屬於長石礦物中的一種，成份多含鉀鋁矽酸鹽。最明顯的特徵，是其紋理有格子色斑的綠白相間，且有極佳的透光度。在中國歷史中，西周早期的陵墓中便已有出土兩面皆拋過光的天河石，那可是距今3,000年以前的事了。(英漢寶石字典載)

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年11月號】