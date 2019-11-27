JHENG Jewellery 立基傳統 開創新局

【整理／吳靜華‧資料提供／JHENG Jewellery】

第二、三、四代攜手，見證JHENG Jewelry開幕的輝煌時刻。 分享 facebook

源自百年珠寶家族，以深厚的百年基石為底蘊，JHENG Jewellery不斷追求突破、融合獨特的美學體驗，經過3年多的籌備與規劃，2019年集其百年大成，品牌專門店今年10月於台北老爺酒店正式亮相。

對品質與美的堅持 源自家族傳統

談起JHENG的百年歲月，是到府服務的金工師傅起家，累積豐富高級珠寶製作經驗，無論是對貴金屬特性的完美掌握，還是頂級原石的品質控管，都有深厚的實力。由家族第三代、第四代連手推出的品牌JHENG，秉持家中對珠寶的一貫堅持要求，加上近乎苛求的嚴謹態度，從他們出品的每一件珠寶，都能讓我們看到珠寶世家四代以來的堅持與講究。

原創鑽片系列。 分享 facebook

極致無邊鑲嵌系列。 分享 facebook

以工藝呈現自然之美

家族成員的緊密連結，大家各司其職拓展出藝術的無限可能，每一件品牌珠寶都是源自JHENG的核心精神，旨在傳承品牌的核心與感動熱愛。擅長從自然界汲取創作理念的JHENG推出獅王系列，或是象徵多種意涵的「蟬」系列，都在在顯示出品牌對自然之美的嚮往與追求；也由於擁有多年製作實務經驗，能夠克服種種工藝上的限制，並能從源頭為客戶尋求最高品質的寶石，更擁有無可比擬的價格優勢。近年JHENG的作品陸續在市面上嶄露頭角，正是因為品牌擁有對珠寶的製作優勢，讓作品價格相對合理外，讓藏家更能因此擁有更多保值空間。

設立於老爺酒店旁的品牌專門店，低調奢華又不失貴氣。 分享 facebook

走過一世紀，JHENG帶來的珠寶不僅是貴重寶石的堆砌，更賦予傳世經典的不朽印記，帶著這樣淵遠流長的傳家風範，JHENG有信心再創造下一個百年。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年11月號】