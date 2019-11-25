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翡翠買賣學問大 行情知多少

2019-11-25 09:57珠寶世界

【企劃／編輯部‧攝影／林謙和‧模特兒／霏訊實業‧服裝／邦妮路易小品 夏綠蒂精品手工婚紗】

圖、文／繆承翰

翡翠的買賣最困難處就在於它會在不同的環境和氛圍下有不同的行情出現。這次我們邀請了有多年經驗的繆承翰老師，與從業多年的翡翠老行家與大家分享翡翠的購買比較原則與市場行情資訊。

翡翠的買賣學問大

玉鼎翡翠藝術珠寶。
玉鼎翡翠藝術珠寶。
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在華人地區翡翠的商業名稱非常多，這些名稱對於行家真正的進貨比價錢來時其實用途不大，買翡翠的價錢學問還是在互相比較上。

買進時 比較三重點

誰說翡翠沒有行情？只要了解「挑選方向」和「價值比較」不需要比色石還是比得出行情的，千萬不要讓沒有定義的商業名稱、而擾亂了自己有定見的比較原則。

*顏色比較原則：

(1) 綠、紫、紅、白、是最有價值的4個顏色。挑選綠色的投資價值最高。

(2)由淺綠→綠→至深綠。綠的均勻、綠的越深濃越佳。

3~6由淺綠到夠綠的正陽綠，越深綠越貴；2號深綠中最嬌豔的老坑翠綠，價值最高，如...
3~6由淺綠到夠綠的正陽綠，越深綠越貴；2號深綠中最嬌豔的老坑翠綠，價值最高，如果略帶透明度更佳。7號顏色太淺；1號當深綠到不鮮豔的黯綠，可能還沒有淺綠值錢。
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(3)寶石買進時一定要在黃色的珠寶燈、白色的冷光燈和中間光源的陽光之下互相比較，因為翡翠在這三種不同的光源下，顏色會表現出不同的深淺和鮮豔度，直接影響寶石的價值。

在4種不同光源和同樣白色背景中，同一只深綠色的翡翠戒指，左上方為鮮豔的翠綠色、右...
在4種不同光源和同樣白色背景中，同一只深綠色的翡翠戒指，左上方為鮮豔的翠綠色、右下方為暗綠色，感覺差距很小，價錢差距很大。
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翡翠行情知多少

圖、文／翡翠老行家(富璧寶鼎)

承翰寶石。
承翰寶石。
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在源頭，緬甸政府這幾年來強力控制翡翠出口。就這幾年的緬甸公盤來看，即使頂級的好料比例偏低，價格卻不見下修。今年3月表現突出的料子，其一開標價670萬歐元，僅重3.5公斤，平均一公斤價達190萬歐元，另一塊重達1,380公斤，開標價也有近1,060萬歐元。

富璧寶鼎。
富璧寶鼎。
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高端翡翠V.S 一般翡翠

根據老行家觀察，整體翡翠價格分為兩種導向：高端翡翠精品和一般翡翠飾品。

高端翡翠原料價格不下，可是上漲空間也被壓縮，高端翡翠普遍抗跌緩漲。

富璧寶鼎。
富璧寶鼎。
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普通翡翠受到資訊、價格透明化的影響。網路興起之後，同質性產品很容易在網路上比價，加上這幾年直播影響，削價競爭的結果，造成普通翡翠的利潤漸低，許多網路商更說利潤微薄到只有5%左右。但是直播環境漸成熟後，可望趨於穩定。除非原料輸出再大幅縮減，否則平價翡翠飾品難有翻身機會。

綜觀而論，市場上不論買家或賣家都比以往更持觀望態度，雖然出手機會變小，可是買賣的時候反而更有彈性，只要有機會，建議可以買下當作長期投資的標的。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年11月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

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