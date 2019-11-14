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台北秋季珠寶玉石精品展圓滿落幕

2019-11-14 12:20珠寶世界

【撰文／編輯部 】

展場現場人氣不斷，熱鬧非凡。
展場現場人氣不斷，熱鬧非凡。
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台北秋季珠寶玉石精品展，4天展期圓滿落幕，這場小而精美的展會，除了展出國內知名珠寶大品牌之外，也有創意設計師的攤位；主辦單位更於展期內首度推出台灣玉創意精品展區，以及全台首度公開曝光的18金釵台灣玉貴人，讓展會除了有絢麗的珠寶精品之外，也有濃厚的珠寶文化。

重量級精品 最強吸睛焦點

邁入第35年的日盛珠寶，今年首度參加台北珠寶玉石精品展，更帶來精美的珍珠串鍊送給現場觀眾。連續參與展出多次的靓睛金和佳達珠寶，已經成為展會的重要指標；靓睛金展出一件出自日本大師之手的「純金玉霰茶釜」，造型優雅大方。佳達珠寶展出的鈦晶擺件雕工精緻，是現場的人氣展品之一。

靓睛金展出的「純金玉霰茶釜」。
靓睛金展出的「純金玉霰茶釜」。
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佳達珠寶展出的鈦晶彌勒佛。(攝影／林謙和)
佳達珠寶展出的鈦晶彌勒佛。(攝影／林謙和)
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設計師、礦物展區 小巧精美展品多元

設計師創意展區這次集結了陳美穎、黃素香、蘇馬利、鉅曜國際、張修然和Juno Ho等6人，展出類型包含珊瑚、蛋白石、各式彩寶還有台灣藍寶等等。另一個獨特的展區，則是這次首創的礦物寶石區，小巧的礦物展區，很多是半成品或原石礦物，這些都是設計師創作時的最愛。

(張修然作品)
(張修然作品)
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(鉅耀國際．攝影／林謙和)
(鉅耀國際．攝影／林謙和)
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綠色奇蹟─台灣玉 特別展區

這次展覽的重頭戲非台灣玉特別展區莫屬，多樣化的展品表現出台灣玉的豐富多變，包含玉雕大師創作精品、台灣玉設計師和收藏家帶來獨家的珍藏、台灣玉研磨體驗課程、文化知性教育牆，並同時展出全台首度公開曝光的18金釵玉貴人群像，成為展覽討論的最高熱點。

這次展覽主辦單位邀請了黃福壽、陳培澤、高敬維、方福龍，以及高齡80歲的黃義雄，還有台灣玉重量級收藏家黃滈權也參與展出。

首次參展的日盛珠寶展覽品項豐富且優質非常吸睛。(攝影／林謙和) 賴盟旺帶來超人氣...
首次參展的日盛珠寶展覽品項豐富且優質非常吸睛。(攝影／林謙和) 賴盟旺帶來超人氣的趣味研磨體驗，吸引不少人報名。(攝影／周定國)
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年11月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

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