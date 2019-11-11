以台灣玉之名─黃福壽玉雕創作展

【撰文／吳靜華】

創作超過40年的台灣玉雕大師黃福壽，累積出的經驗與技巧，發展出獨有的玉雕語言，展現有別於傳統的作品。今年他在花蓮縣石雕博物館，舉辦「以台灣玉之名」玉雕藝術展，讓台灣玉作品呈現不同以往的風貌。

《翠鳥》，材質：台灣玉。 分享 facebook

以大自然為師 結合生命之美

黃福壽的作品，最廣為人知的就是他栩栩如生地呈現樹葉、花朵、蝶翼，甚至是薄如蟬翼的通透，巧奪天工的絕妙鏤空技法至今仍舊無人超越。黃福壽說他的創作技巧，只是把大自然的美和生命合而為一，就像他無意間拾起一片枯葉，發現葉脈的走向與自然界的奧妙精髓，因而開啟創作契機，這些生活的體悟都成為他創作的養分。

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《憩》，材質：翡翠。 分享 facebook

現場展出許多精雕細琢的作品。 分享 facebook

用作品推廣台灣玉文化

談起這次展出，黃福壽說台灣玉曾經有一段輝煌的過去，現在雖然風光不再，但自己是台灣人、在台灣長大又從事台灣玉創作，他總是思考可以用什麼形式，在台灣玉的故鄉來呈現台灣玉，最後才在各界的協助下促成這次的展覽，他希望藉由每一次的展出，讓更多人能欣賞台灣玉的藝術之美。就是這樣對台灣玉的熱愛和堅持，才讓他成為享譽各界的玉雕大師，也讓他的作品在不同世代的文化都留下深刻烙印。

黃福壽老師認為藝術沒有極限，只有不斷超越。 分享 facebook

花蓮縣石雕博物館入口處，進入至第一企劃室即黃福壽老師展覽處。 分享 facebook

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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年11月號】