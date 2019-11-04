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翡翠的鑑定與顏色鑑賞

2019-11-04 09:54珠寶世界

【企劃／編輯部‧攝影／i Look 林謙和‧模特兒／霏訊實業】

撰文／林嵩山

圖片提供／佳達珠寶。
圖片提供／佳達珠寶。
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翡翠在華人世界的地位十分重要，除了商業上的價值外，文化與歷史上的影響力也不容小覷；翡翠顏色和質地複雜多變，若你在20年前就開始收藏翡翠珠寶，可以發現它有太多變化，但是購買或投資卻是充滿學問。本期我們以翡翠為主題，內容囊括種地、顏色、款式甚至到市場行情、鑑賞要訣，邀請國內專家教你一次看懂翡翠。

翡翠ABC的簡易鑑定

何謂翡翠ABC貨

A貨：天然翡翠，加工過程中未破壞晶體結構，顏色天然，加川蠟是允許的。

B貨：用化學藥劑(酸)將翡翠材料漂白除雜質並充填樹脂。使之看起來潔淨、光澤。

C貨：使用化學染料染色、顏色有綠、紅、紫、黃等。使原本很淡甚至無色的翡翠變得顏色飽滿。

裂紋中的沁色，經過拉曼光譜測試，不是氧化鐵，而是有機染料。(圖片來源／珠寶知識就...
裂紋中的沁色，經過拉曼光譜測試，不是氧化鐵，而是有機染料。(圖片來源／珠寶知識就是財富─最實用的有色寶石投資學)
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B+C貨：經過酸洗充膠並染色，通稱為B+C貨翡翠，市場上目前染色的以B+C為主。

酸洗充膠處理的目的在於除去褐色雜色色調，使綠色更為鮮豔，並且除去顆粒間隙中不透明雜質，提高透明度，同時也可填補翡翠既有的裂縫。

染色翡翠的鑑別特徵

常規染色，稱為C貨翡翠。通常染綠色翡翠的色調會偏黃、均勻；但是現在染色技術提高了，染色的色調和色形與天然翡翠極為相似；其次是染色翡翠容易有「樹根狀構造」，意指染料沿著翡翠縫隙進入分佈的現象，宛如樹根狀，容易分辨。

絲紋狀綠色染料沉積於玉鐲表面裂縫中的放大圖(高倍顯微鏡70倍放大)。(圖片來源／...
絲紋狀綠色染料沉積於玉鐲表面裂縫中的放大圖(高倍顯微鏡70倍放大)。(圖片來源／珠寶知識就是財富─最實用的有色寶石投資學)
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翡翠顏色的鑑賞

圖、文／磨玉人

圖片提供／億馥珠寶。
圖片提供／億馥珠寶。
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翡翠鑑賞與價值估算，可以「色、透、均、形、工」為主軸來鑑賞，而以「色」排名在第一順位。若以顏色來研討翡翠，第一優先要了解什麼顏色，才是翡翠最古老的原色。原味的色階，大家都會以正陽色的綠為主，「不偏不移、不黃不藍」為主綠色，可惜在不同的玉材上卻很容易隱姓埋名，而且在不同燈光下也會產生不同色感，因此早、中、晚看都有不同色差；尤其陰天或晴天或下雨天，也會產生不同的審美和些微色感偏差，因此要在正常陽光下來做最後的評估。

個人淺見都以「阿兵哥綠」為主色作參考，再加上質地的透明度，以及各種玉石廠口的慣性，當作輔助的參考。

頂級老坑蛋面公主戒。(圖片提供／磨玉人)
頂級老坑蛋面公主戒。(圖片提供／磨玉人)
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翡翠是多色系的礦石，除了綠色之外，還有其它很豐富的顏色。例如：白色系的冰種翡翠；象徵紫氣東來，瑞氣雲集的紫色系翡翠；紅、黃翡色系的翡翠代表象徵紅紅火火、鴻運當頭的「中國紅」；象徵皇帝尊龍和財庫富有的金黃色系翡翠；另有較神祕色系的墨翠或藍翠，但由於其質地落差性很大較難界定，屬較個性化的一種喜愛。

冰種紫羅蘭馬鞍型斗圈戒。(圖片提供／磨玉人)
冰種紫羅蘭馬鞍型斗圈戒。(圖片提供／磨玉人)
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年11月號】

珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

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