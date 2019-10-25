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圓滿吉祥 玉鐲進化史

2019-10-25 14:54珠寶世界

【資料提供／李昇求‧攝影／鄒六】

中國人凡事講求圓滿，在古玉的裡最能代表圓滿的品項非玉鐲莫屬。本篇筆者就來訴說玉鐲在古玉歷史長流中的悠遠史跡與古樸幽雅。

玉鐲的起源─護身

遠古洪荒時期，先民與野獸雜居常受襲擊，為能在第一時間擊退猛獸，聰明的人類，先取平板石塊鑿洞掛在手上，野獸擊襲時即刻取下擊退之，這是鐲的原始起源，我收藏的石器時代晚期石鐲可以證明之。新石器時代人類更進一步，擷取多彩多色的玉石琢成玉鐲，掛在腕間，漸漸地配飾功能更勝於護身。古代男人配鐲仍在彰顯身份與財富，到了21世紀，玉鐲更成為淑女貴婦的最愛。

石器時代晚期的石鐲。
石器時代晚期的石鐲。
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歷代玉鐲紋飾多彩艷麗

古代史有8,000至10,000年，玉鐲從不缺席，歷朝歷代皆有精彩佳作，我收藏古玉30年，也研考出一套玉鐲系列，茲根據實物簡述予讀者明瞭。

紅山文化黃玉鐲。
紅山文化黃玉鐲。
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新石器時代多以素面為主

筆者收藏年代最早的即是紅山文化的黃玉鐲，外型看起來與現代的半圓條形差不多，這可是5,000至6,000年前的產品，當時琢玉工具簡陋，因此在內緣與下兩面對鑽錯痕。良渚時代的玉鐲，多用南方的地方玉，色彩繽紛工整。

良渚文化玉鐲。
良渚文化玉鐲。
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商代凸唇鐲

商代有一種凸唇璧很具特色，因而它的凸唇鐲與眾不同。

商代凸唇玉鐲。
商代凸唇玉鐲。
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戰、漢多弦紋殼文玉鐲

戰國到漢代，玉器流傳的紋飾為弦紋與穀紋等，因此當時的玉鐲也常見弦紋與穀紋。

戰國弦紋玉鐲。
戰國弦紋玉鐲。
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唐宋後裝飾用玉鐲

唐宋以後玉器漸普及一般百姓，紋飾也演變成世俗化，而玉鐲的裝飾也不例外地與把性日常生活攸關或喜聞樂見的紋飾。

宋代五蟬玉鐲。
宋代五蟬玉鐲。
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明清吉祥圖紋玉鐲

與玉器演變同步，明清時代的玉鐲紋飾多為吉祥圖紋，如雙龍搶珠、龍鳳呈祥、竹節紋(節節高升)、魚蓮紋(年年有餘)、連珠紋、紐繩紋等。

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近代流行圓條翠玉

清晚期由於慈禧太后偏愛緬甸翡翠，因此翠玉鐲蔚為流行，風潮至今尤盛。現今因翠玉或和闐白玉材料高漲，玉鐲用料相當費料，故多採圓條素面或半剖形式。

清代羊脂白玉鐲。
清代羊脂白玉鐲。
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玉鐲的收藏與市場行情

圓滿吉祥象徵

圓形的玉鐲，象徵圓滿吉祥、萬事如意，最能代表國人凡事祈求圓融，但望圓滿的心意。古代女人配鐲，具有強烈裝飾效果，男人戴鐲則有表彰地位的意味。近代，玉鐲在女人心目中益發突顯，而男人卻已式微。雖如此，玉鐲仍是許多玉癡魂縈舊夢中的最愛。

紫羅蘭翡翠手鐲一對，圓圓滿滿。
紫羅蘭翡翠手鐲一對，圓圓滿滿。
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保值與增值功能

大陸近20年經濟起飛，玉石珠寶行情逐年升高，由於和田玉或緬甸玉的礦源日益枯竭，因此價位均節節攀升。20年前筆者參觀一個古玉展，有一件漢代龍鳳紋玉鐲標價180萬台幣，去年香港秋拍一件良渚素玉鐲也拍出260萬港元高價！因此，高檔的玉鐲成為一些財富金字塔頂端群的投資理財選項之一，其每年投資報酬率不亞於房地產或股票。古董藝術品投資，展望未來前景看俏，但因變現不易，讀者從事投資時，除了辨假艦真外，量力而為方是上策！

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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年9月號】

珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。
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